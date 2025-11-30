مممثلة شهيرة تنضم إلى نسخة "جريئة" من فيلم "طارد الأرواح الشريرة"!

Advertisement

وبحسب صحيفة "الديلي ميل"، شهدت النسخة الأصلية مآسي حقيقية وراء الكواليس، شملت حرائق وتأخيرات وإصابات جسدية خطيرة للممثلين، بالإضافة إلى حالات وفاة في عائلات بعض أعضاء الطاقم، ما أكسب الفيلم صيتًا بأنه أحد أكثر الإنتاجات "ملعونة" في تاريخ السينما.سكارليت جوهانسون، البالغة 41 عامًا، ليست مجرد نجمة بارزة ومرتفعة الأجر، بل تمتلك سجلًا حافلًا من الإنجازات السينمائية، بما في ذلك ترشيحان للأوسكار في عام واحد، ما يمنحها القدرة على اختيار مشاريعها بعناية.ويُتوقع أن تضفي شهرتها قوة جديدة على سلسلة الأفلام، بعد إخفاق جزء "طارد الأرواح الشريرة: المؤمن" عام 2023.