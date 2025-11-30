Advertisement

مممثلة شهيرة تنضم إلى نسخة "جريئة" من فيلم "طارد الأرواح الشريرة"!

Lebanon 24
30-11-2025 | 06:06
تستعد النجمة سكارليت جوهانسون للمشاركة في نسخة جديدة من فيلم الرعب الكلاسيكي "طارد الأرواح الشريرة"، والتي توصف بأنها أكثر جرأة، في تجربة قد تشكل تحديًا بالنظر إلى سمعة العمل الأصلي الذي عُرض لأول مرة عام 1973.
وبحسب صحيفة "الديلي ميل"، شهدت النسخة الأصلية مآسي حقيقية وراء الكواليس، شملت حرائق وتأخيرات وإصابات جسدية خطيرة للممثلين، بالإضافة إلى حالات وفاة في عائلات بعض أعضاء الطاقم، ما أكسب الفيلم صيتًا بأنه أحد أكثر الإنتاجات "ملعونة" في تاريخ السينما.


سكارليت جوهانسون، البالغة 41 عامًا، ليست مجرد نجمة هوليوود بارزة ومرتفعة الأجر، بل تمتلك سجلًا حافلًا من الإنجازات السينمائية، بما في ذلك ترشيحان للأوسكار في عام واحد، ما يمنحها القدرة على اختيار مشاريعها بعناية.


ويُتوقع أن تضفي شهرتها قوة جديدة على سلسلة الأفلام، بعد إخفاق جزء "طارد الأرواح الشريرة: المؤمن" عام 2023.
 
