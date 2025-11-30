Advertisement

المرأة

بعد الزواج.. مي عز الدين تكشف نظامها الغذائي الجديد

Lebanon 24
30-11-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1449082-639001408738327619.jpg
Doc-P-1449082-639001408738327619.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت الفنانة مي عز الدين عن جانب من نظامها الغذائي الجديد الذي تتبعه بعد زواجها من دكتور التغذية أحمد تيمور، إذ نشرت صورة عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام" توضح جزءًا من البرنامج الغذائي الذي وضعه لها زوجها.
Advertisement

وعلّقت مي بطريقة ساخرة على التزامها الصارم: أكلك لما تبقي متجوزة دكتور التغذية اللي حاطط ليكي النظام.. يعني حتى لو سرقت أكل من التلاجة هيعرف.
مي <a class='entities-links' href='/entity/1305829670/عز-الدين/ar/1?utm_term=PublicFigures-عز-الدين&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-عز-الدين&id=65134&catid=0&pagetype=PublicFigures'>عز الدين</a>
مواضيع ذات صلة
بعد منة شلبي ومي عز الدين فنانة جديدة تستعد للزواج قريباً.. وهذه معلومات عن عريسها
lebanon 24
01/12/2025 03:45:48 Lebanon 24 Lebanon 24
أثارت ضجة كبيرة.. هل كانت هذه الفنانة على علاقة بزوج مي عز الدين قبل ارتباطه؟ (صور)
lebanon 24
01/12/2025 03:45:48 Lebanon 24 Lebanon 24
لم تستطع حبس دموعها.. مي عز الدين تبكي في عقد قرانها إليكم السبب (صور)
lebanon 24
01/12/2025 03:45:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ناصر الدين أطلق الدليل الغذائي للنساء الحوامل والمرضعات
lebanon 24
01/12/2025 03:45:48 Lebanon 24 Lebanon 24

مي عز الدين

عز الدين

التزام

تيمور

ستوري

الست

تيمو

توري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
13:15 | 2025-11-30
09:29 | 2025-11-30
07:36 | 2025-11-30
07:17 | 2025-11-30
06:06 | 2025-11-30
04:46 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24