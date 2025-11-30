بعد الزواج.. مي عز الدين تكشف نظامها الغذائي الجديد

19
Lebanon 24
30-11-2025
16:00
كشفت الفنانة
مي عز الدين
عن جانب من نظامها الغذائي الجديد الذي تتبعه بعد زواجها من دكتور التغذية أحمد
تيمور
، إذ نشرت صورة عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام" توضح جزءًا من البرنامج الغذائي الذي وضعه لها زوجها.
وعلّقت مي بطريقة ساخرة على التزامها الصارم: أكلك لما تبقي متجوزة دكتور التغذية اللي حاطط ليكي النظام.. يعني حتى لو سرقت أكل من التلاجة هيعرف.
