اليك فوائد زيت بذور الكتان للبشرة والشعر

يعمل زيت بذور الكتان على تعزيز وظيفة حاجز البشرة بفضل احتوائه على حمضي ألفالينولييك واللينوليك. وقد أثبتت الدراسات السريرية أن استخدامه بانتظام يزيد بشكل طبيعي من مرونة جميع أنواع البشرة وخاصة الجافة والناضجة. استخدم الكتان في مصر القديمة لصناعة الأقمشة، وهو لا يزال حتى اليوم مصدراً ثميناً لهذا النوع من القماش الطبيعي. أما الزيت المستخرج من بذوره فمعروف بفوائده الجمالية، تعرفوا على أبرز خصائصه واستعمالاته للعناية بالبشرة والشعر.يعمل زيت بذور الكتان على تعزيز وظيفة حاجز البشرة بفضل احتوائه على حمضي ألفالينولييك واللينوليك. وقد أثبتت الدراسات السريرية أن استخدامه بانتظام يزيد بشكل طبيعي من مرونة جميع أنواع البشرة وخاصة الجافة والناضجة.

- يعمل على تجديد الخلايا:

تتم زراعة نبات الكتان في المناخات المعتدلة والاستوائية، ويستخرج الزيت من بذوره بالضغط البارد أو الساخن. يتميّز هذا الزيت بغناه بأحماض 3 و6 الدهنية، التي لا يستطيع جسمنا إنتاجها ولكنه يحتاج إليها كونها تلعب دوراًَ أساسياً في آلية تجديد الخلايا. والملاحظ أن نمط حياتنا العصري، يؤدي إلى الإفراط في استهلاك أحماض أوميغا 6 مقارنةً بأحماض أوميغا 3. ويساعد زيت بذور الكتان في التعويض عن هذا الخلل كما يحتوي على ألياف وفيتامينات من فئة A، وB، وE، وK.



- مضاد طبيعي للتجاعيد ولحب الشباب:

تساعد الجزيئات الكبيرة الموجودة في زيت بذور الكتان على الاحتفاظ بالماء في البشرة، مما يحسن من ترطيبها ومرونتها بشكل ملحوظ. أما أحماض أوميغا 3 الدهنية فتحمي البشرة من علامات التقدم في السن.



وتشكل إضافة زيت بذور الكتان إلى كريمات وأقنعة العناية بالبشرة وسيلة فعالة لتعزيز نعومة البشرة ومرونتها دون أن يترك عليها طبقة دهنية مزعجة.

كما يتميز زيت بذور الكتان بكونه مفيد أيضاً للبشرة الدهنية وتلك المعرضة للإصابة بحب الشباب، وهو معروف بقدرته على إعادة التوازن إلى البشرة، مما يجعل استعماله بصيغته النقية ممكنً على الأماكن التي تظهر عليها البثور.



لتحضير قناع مجدد، ومنعم، ومضاد لشيخوخة البشرة يمكن مزج القليل من زيت بذور الكتان مع كمية مماثلة من وبضع قطرات من زيت الجزر العطري. يترك الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة تقريباً قبل إزالته، على أن يتم استعماله مرة أسبوعياً.



- حليف للشعر الجاف:

يدخل زيت بذور الكتان في تركيبة العديد من أنواع الشامبو وجل الاستحمام. وهو يحتوي على مادة قادرة على تغليف جذع الشعر مما يعزز كثافته. وهذا ما يجعله مناسباً للشعر الرقيق.

لتحضير قناع من بذور الكتان يعتني بالشعر الجاف، يكفي خلط القليل منه مع مقدار ملعقة صغيرة من العسل والقليل من الألوفيرا أو زبدة الشيا.



يعمل هذا القناع على تغذية وترطيب الشعر، وهو مثالي لتعزيز صحته وحمايته من الجفاف. يترك هذا الخليط لمدة ساعة على الشعر قبل غسله بالشامبو كالعادة، ويمكن تكرار استعماله مرة أسبوعياً. أما زيت بذور الكتان النقي، فيستعمل على أطراف الشعر لحمايتها. والجدير ذكره أنه قابل للتأكسد بسهولة ولذلك ينصح بتخزينه في مكان بارد.