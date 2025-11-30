Advertisement

المرأة

اليك فوائد زيت بذور الكتان للبشرة والشعر

Lebanon 24
30-11-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1449087-639001418142526056.webp
Doc-P-1449087-639001418142526056.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استخدم الكتان في مصر القديمة لصناعة الأقمشة، وهو لا يزال حتى اليوم مصدراً ثميناً لهذا النوع من القماش الطبيعي. أما الزيت المستخرج من بذوره فمعروف بفوائده الجمالية، تعرفوا على أبرز خصائصه واستعمالاته للعناية بالبشرة والشعر.
Advertisement

يعمل زيت بذور الكتان على تعزيز وظيفة حاجز البشرة بفضل احتوائه على حمضي ألفالينولييك واللينوليك. وقد أثبتت الدراسات السريرية أن استخدامه بانتظام يزيد بشكل طبيعي من مرونة جميع أنواع البشرة وخاصة الجافة والناضجة.
- يعمل على تجديد الخلايا:
تتم زراعة نبات الكتان في المناخات المعتدلة والاستوائية، ويستخرج الزيت من بذوره بالضغط البارد أو الساخن. يتميّز هذا الزيت بغناه بأحماض أوميغا 3 و6 الدهنية، التي لا يستطيع جسمنا إنتاجها ولكنه يحتاج إليها كونها تلعب دوراًَ أساسياً في آلية تجديد الخلايا. والملاحظ أن نمط حياتنا العصري، يؤدي إلى الإفراط في استهلاك أحماض أوميغا 6 مقارنةً بأحماض أوميغا 3. ويساعد زيت بذور الكتان في التعويض عن هذا الخلل كما يحتوي على ألياف وفيتامينات من فئة A، وB، وE، وK.

- مضاد طبيعي للتجاعيد ولحب الشباب:
تساعد الجزيئات الكبيرة الموجودة في زيت بذور الكتان على الاحتفاظ بالماء في البشرة، مما يحسن من ترطيبها ومرونتها بشكل ملحوظ. أما أحماض أوميغا 3 الدهنية فتحمي البشرة من علامات التقدم في السن.

وتشكل إضافة زيت بذور الكتان إلى كريمات وأقنعة العناية بالبشرة وسيلة فعالة لتعزيز نعومة البشرة ومرونتها دون أن يترك عليها طبقة دهنية مزعجة.
كما يتميز زيت بذور الكتان بكونه مفيد أيضاً للبشرة الدهنية وتلك المعرضة للإصابة بحب الشباب، وهو معروف بقدرته على إعادة التوازن إلى البشرة، مما يجعل استعماله بصيغته النقية ممكنً على الأماكن التي تظهر عليها البثور.

لتحضير قناع مجدد، ومنعم، ومضاد لشيخوخة البشرة يمكن مزج القليل من زيت بذور الكتان مع كمية مماثلة من زيت الجوجوبا وبضع قطرات من زيت الجزر العطري. يترك الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة تقريباً قبل إزالته، على أن يتم استعماله مرة أسبوعياً.

- حليف للشعر الجاف:
يدخل زيت بذور الكتان في تركيبة العديد من أنواع الشامبو وجل الاستحمام. وهو يحتوي على مادة قادرة على تغليف جذع الشعر مما يعزز كثافته. وهذا ما يجعله مناسباً للشعر الرقيق.
لتحضير قناع من بذور الكتان يعتني بالشعر الجاف، يكفي خلط القليل منه مع مقدار ملعقة صغيرة من العسل والقليل من الألوفيرا أو زبدة الشيا.

يعمل هذا القناع على تغذية وترطيب الشعر، وهو مثالي لتعزيز صحته وحمايته من الجفاف. يترك هذا الخليط لمدة ساعة على الشعر قبل غسله بالشامبو كالعادة، ويمكن تكرار استعماله مرة أسبوعياً. أما زيت بذور الكتان النقي، فيستعمل على أطراف الشعر لحمايتها. والجدير ذكره أنه قابل للتأكسد بسهولة ولذلك ينصح بتخزينه في مكان بارد.
مواضيع ذات صلة
لشعر كثيف وصحي... اليك هذه النصائح الغذائية
lebanon 24
01/12/2025 09:44:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أكثر من مجرد زينة خريفية... فوائد مذهلة لليقطين وبذوره
lebanon 24
01/12/2025 09:44:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أيهما الأفضل.. بذور اليقطين أم اللوز؟
lebanon 24
01/12/2025 09:44:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أيهما أغنى بذور اليقطين أم الشيا؟
lebanon 24
01/12/2025 09:44:31 Lebanon 24 Lebanon 24

زيت الجوجوبا

الاستوائية

أوميغا

الملاح

الملا

الشام

جمالي

هنية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
02:06 | 2025-12-01
00:28 | 2025-12-01
16:00 | 2025-11-30
13:15 | 2025-11-30
09:29 | 2025-11-30
07:36 | 2025-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24