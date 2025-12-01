Advertisement

المرأة

من على سرير المستشفى.. فيديو ينتشر لفاشينيستا عربية شهيرة هل خرجت من السجن؟

Lebanon 24
01-12-2025
انتشر فيديو للفاشينيستا الكويتية روان بن حسين مع ابنتها لونا من داخل المستشفى بعد خروجها من السجن.
وظهرت روان في الفيديو نائمة على السرير في المستشفى وفي يدها محاليل طبية وكانت تتحدث مع طفلتها  وقد بدا عليها التعب.

وعلى الرغم من تداول المتابعين للفيديو إلا أن صفحات روان على السوشيل ميديا لم تشر إلى خروجها من السجن ولا إلى لقائها بابنتها أو دخولها الى المستشفى، وهو ما ترك الكثير من علامات الاستفهام حول صحة المعلومات المتداولة وما إذا كانت بالفعل قد استعادة حريتها بعد سجنها حوالي سنة.



