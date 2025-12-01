21
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
4
o
بشري
13
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بعد صراع مع المرض.. رحيل فنانة شهيرة
Lebanon 24
01-12-2025
|
18:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفيت الفنانة
البريطانية
ساندرا كارون، نجمة أفلام Carry On وThe Crystal Maze، عن عمر ناهز 89 عاماً في
لوس أنجلوس
، بعد ستة أسابيع قضتها في المستشفى، لأسباب طبيعية، حسبما أعلنت عائلتها.
Advertisement
وُلدت كارون عام 1936 في ستيبني بلندن، ونشأت مع شقيقتها الكبرى ألما كوغان، إحدى نجمات
بريطانيا
في الخمسينيات والستينيات. درست في مدرسة آيدا فوستر المسرحية، واعتمدت لقب "كارون" تكريماً للممثلة
الفرنسية
ليزلي كارون.
تميزت مسيرتها الفنية بالظهور في أعمال تلفزيونية مثل Z Cars، Dixon of Dock Green، The Odd Couple، وCharlie's Angels، إضافة إلى أفلام مثل The Belles of St Trinian's، Dracula، وThe Bliss of Mrs Blossom.
اشتهرت عالمياً بدورها "مومسي"، العرافة الغامضة في برنامج The Crystal Maze على القناة الرابعة بين 1990 و1993، وعادت لاحقاً بدور "العمة سابرينا". كان آخر ظهور لها عام 1995 في فيلم Agony Again.
تزوجت كارون من الممثل الأميركي برايان
غرين
عام 1985، ولم ينجبا أطفالاً، وقد أعلن نجل برايان، مارك، خبر وفاتها. (سيدتي)
مواضيع ذات صلة
بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان إياد الطائي
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان إياد الطائي
01/12/2025 16:39:16
01/12/2025 16:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
كان يعيش في أستراليا... وفاة فنان عربيّ شهير بعد صراع مع المرض (صورة)
Lebanon 24
كان يعيش في أستراليا... وفاة فنان عربيّ شهير بعد صراع مع المرض (صورة)
01/12/2025 16:39:16
01/12/2025 16:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض.. وفاة إعلامية عربية شهيرة (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض.. وفاة إعلامية عربية شهيرة (صورة)
01/12/2025 16:39:16
01/12/2025 16:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع مرض السرطان... وفاة فنانة عربيّة شهيرة جدّاً (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع مرض السرطان... وفاة فنانة عربيّة شهيرة جدّاً (صورة)
01/12/2025 16:39:16
01/12/2025 16:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
البريطانية
لوس أنجلوس
البريطاني
الفرنسية
بريطانيا
قناة ال
ستيني
رابعة
قد يعجبك أيضاً
نجمة تستقبل طفلها الثاني… ولحظات مؤثرة من المستشفى مع زوجها (صورة)
Lebanon 24
نجمة تستقبل طفلها الثاني… ولحظات مؤثرة من المستشفى مع زوجها (صورة)
18:08 | 2025-12-01
01/12/2025 06:08:42
Lebanon 24
Lebanon 24
من على سرير المستشفى.. فيديو ينتشر لفاشينيستا عربية شهيرة هل خرجت من السجن؟
Lebanon 24
من على سرير المستشفى.. فيديو ينتشر لفاشينيستا عربية شهيرة هل خرجت من السجن؟
16:40 | 2025-12-01
01/12/2025 04:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها من مدرب لياقة.. مي عز الدين تكشف نظامها الغذائي (صورة)
Lebanon 24
بعد زواجها من مدرب لياقة.. مي عز الدين تكشف نظامها الغذائي (صورة)
14:41 | 2025-12-01
01/12/2025 02:41:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ياسمين صبري عادت إلى أحمد أبو هشيمة!؟
Lebanon 24
ياسمين صبري عادت إلى أحمد أبو هشيمة!؟
12:24 | 2025-12-01
01/12/2025 12:24:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم خيالي.. هذا سعر فستان هيفا وهبي الذي أطلت فيه في دبي (صور)
Lebanon 24
رقم خيالي.. هذا سعر فستان هيفا وهبي الذي أطلت فيه في دبي (صور)
10:46 | 2025-12-01
01/12/2025 10:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
Lebanon 24
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
09:54 | 2025-12-01
01/12/2025 09:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
15:48 | 2025-12-01
01/12/2025 03:48:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ إسرائيلي يطالُ سوريا.. إليكم ما قيلَ عن الشرع
Lebanon 24
تحذيرٌ إسرائيلي يطالُ سوريا.. إليكم ما قيلَ عن الشرع
00:18 | 2025-12-01
01/12/2025 12:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
18:08 | 2025-12-01
01/12/2025 06:08:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
16:18 | 2025-12-01
01/12/2025 04:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في المرأة
18:08 | 2025-12-01
نجمة تستقبل طفلها الثاني… ولحظات مؤثرة من المستشفى مع زوجها (صورة)
16:40 | 2025-12-01
من على سرير المستشفى.. فيديو ينتشر لفاشينيستا عربية شهيرة هل خرجت من السجن؟
14:41 | 2025-12-01
بعد زواجها من مدرب لياقة.. مي عز الدين تكشف نظامها الغذائي (صورة)
12:24 | 2025-12-01
ياسمين صبري عادت إلى أحمد أبو هشيمة!؟
10:46 | 2025-12-01
رقم خيالي.. هذا سعر فستان هيفا وهبي الذي أطلت فيه في دبي (صور)
09:18 | 2025-12-01
اليك فوائد زيت بذور الكتان للبشرة والشعر
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
19:32 | 2025-12-01
01/12/2025 16:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
14:56 | 2025-12-01
01/12/2025 16:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
11:52 | 2025-12-01
01/12/2025 16:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24