بعد صراع مع المرض.. رحيل فنانة شهيرة

توفيت الفنانة ساندرا كارون، نجمة أفلام Carry On وThe Crystal Maze، عن عمر ناهز 89 عاماً في ، بعد ستة أسابيع قضتها في المستشفى، لأسباب طبيعية، حسبما أعلنت عائلتها.وُلدت كارون عام 1936 في ستيبني بلندن، ونشأت مع شقيقتها الكبرى ألما كوغان، إحدى نجمات في الخمسينيات والستينيات. درست في مدرسة آيدا فوستر المسرحية، واعتمدت لقب "كارون" تكريماً للممثلة ليزلي كارون.تميزت مسيرتها الفنية بالظهور في أعمال تلفزيونية مثل Z Cars، Dixon of Dock Green، The Odd Couple، وCharlie's Angels، إضافة إلى أفلام مثل The Belles of St Trinian's، Dracula، وThe Bliss of Mrs Blossom.اشتهرت عالمياً بدورها "مومسي"، العرافة الغامضة في برنامج The Crystal Maze على القناة الرابعة بين 1990 و1993، وعادت لاحقاً بدور "العمة سابرينا". كان آخر ظهور لها عام 1995 في فيلم Agony Again.تزوجت كارون من الممثل الأميركي برايان عام 1985، ولم ينجبا أطفالاً، وقد أعلن نجل برايان، مارك، خبر وفاتها. (سيدتي)