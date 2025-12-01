19
المرأة
بالأبيض الأنيق.. هبة نور تتألق بملابس ضيقة
Lebanon 24
01-12-2025
|
13:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الممثلة
هبة نور
صورة لها عبر خاصية "الستوري" على أحد
مواقع التواصل الاجتماعي
، ظهرت فيها وهي تلتقط سيلفي أمام مرآة داخل.
وبدت نور بملابس رياضية مكوّنة من سروال ضيق بلون داكن وسترة رياضية
فاتحة
اللون، إضافة إلى قبعة وردية وحذاء
رياضي
أبيض.
وأظهرت الصورة أجواءً احتفالية مع اقتراب موسم الأعياد، حيث برزت شجرة ميلاد كبيرة مزينة بالكرات البيضاء.
وتفاعل متابعوها مع الصورة التي عكست روحًا شبابية وأجواءً شتوية مبهجة.
مواقع التواصل الاجتماعي
هبة نور
رياضي
ستوري
فاتحة
رياض
بيرة
الست
تابع
