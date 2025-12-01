بالأبيض الأنيق.. هبة نور تتألق بملابس ضيقة

Advertisement

نشرت الممثلة صورة لها عبر خاصية "الستوري" على أحد ، ظهرت فيها وهي تلتقط سيلفي أمام مرآة داخل.وبدت نور بملابس رياضية مكوّنة من سروال ضيق بلون داكن وسترة رياضية اللون، إضافة إلى قبعة وردية وحذاء أبيض.وأظهرت الصورة أجواءً احتفالية مع اقتراب موسم الأعياد، حيث برزت شجرة ميلاد كبيرة مزينة بالكرات البيضاء.وتفاعل متابعوها مع الصورة التي عكست روحًا شبابية وأجواءً شتوية مبهجة.