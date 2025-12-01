Advertisement

فنون ومشاهير

ليليا الأطرش.. جمال وأناقة باللون الوردي (صورة)

Lebanon 24
01-12-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1449617-639002208312879223.png
Doc-P-1449617-639002208312879223.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شاركت النجمة ليليا الأطرش متابعيها صورة جديدة عبر خاصية "الستوري" على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. ظهرت بإطلالة أنثوية أنيقة "طقم" ورديًا مميزًا مع نظارات شمسية عصرية، وابتسامة هادئة تعكس ثقتها وجاذبيتها.
Advertisement
ويظهر في الصورة توقيت 11:11 مع تاريخ الأول من كانون الأول، وهو توقيت له دلالات رمزية لدى الكثيرين.
تفاعل المتابعون بشكل كبير مع الإطلالة الراقية، مؤكدين أن ليليا حافظت على أسلوبها المميز والجذاب في عالم الموضة والجمال.
 
مواضيع ذات صلة
ليليا الأطرش بإطلالة تضج أنوثة.. شاهدوا جمالها
lebanon 24
02/12/2025 09:53:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بلوك مختلف.. ليليا الأطرش تُفاجئ الجمهور بإطلالة جديدة (صورة)
lebanon 24
02/12/2025 09:53:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الوردي يلون بيروت السبت... و"برباره نصار" ترفع الوعي بسرطان الثدي
lebanon 24
02/12/2025 09:53:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ريش الأناقة.. معركة الموضة بين الجمال والأخلاق
lebanon 24
02/12/2025 09:53:02 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

المرأة

مواقع التواصل الاجتماعي

ليليا الأطرش

جاذبية

ستوري

الست

دلال

توري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
01:02 | 2025-12-02
15:41 | 2025-12-01
13:09 | 2025-12-01
08:23 | 2025-12-01
07:50 | 2025-12-01
06:22 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24