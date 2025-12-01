ميرهان حسين تطلق أولى أغاني ألبومها الأول

Advertisement

طرحت الفنانة أحدث أعمالها الغنائية وهي أغنية شهر كانون الأول، وهي الأغنية الأولى من ألبوم شط قلبي، وهي من كلمات سمير طارق، ألحان جابر جمال، توزيع محمد هارون.ونشرت ميرهان حسين مقطع فيديو من الأغنية عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت عليها معلقة: "شهر كانون الأول يشبه ليا ماهو شهر عديم الاستقرار.. وانا شبهه مليون في المية".وتابعت: "شهر ديسمبر out now من ألبوم شط قلبي، أغنيتي الأولى من ألبومي الأول تعجبكوا".جدير بالذكر أن ميرهان حسين تنتظر العديد من الأعمال الفنية التي انتهت من تصويرها في الفترة الماضية، ومقرر عرضها قريبًا.وتنتظر ميرهان خلال الفترة المقبلة عرض فيلم "الحارس" الذي يشارك في بطولته الفنان ، إلى جانب ، ياسين، أحمد الرافعي ومحمد مهران، مع مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف.كما تترقب ميرهان عرض مسلسلها الجديد "الذنب"، وهو عمل اجتماعي قصير يتراوح بين 10 و15 حلقة، وتجسد خلاله شخصية محامية، بينما يقدم الفنان هاني سلامة دور طبيب نفسي. (اليوم السابع)