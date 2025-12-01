19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
ميرهان حسين تطلق أولى أغاني ألبومها الأول
Lebanon 24
01-12-2025
|
15:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
طرحت الفنانة
ميرهان حسين
أحدث أعمالها الغنائية وهي أغنية شهر كانون الأول، وهي الأغنية الأولى من ألبوم شط قلبي، وهي من كلمات سمير طارق، ألحان جابر جمال، توزيع محمد هارون.
Advertisement
ونشرت ميرهان حسين مقطع فيديو من الأغنية عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت عليها معلقة: "شهر كانون الأول يشبه ليا ماهو شهر عديم الاستقرار.. وانا شبهه مليون في المية".
وتابعت: "شهر ديسمبر out now من ألبوم شط قلبي، أغنيتي الأولى من ألبومي الأول
يا رب
تعجبكوا".
جدير بالذكر أن ميرهان حسين تنتظر العديد من الأعمال الفنية التي انتهت من تصويرها في الفترة الماضية، ومقرر عرضها قريبًا.
وتنتظر ميرهان خلال الفترة المقبلة عرض فيلم "الحارس" الذي يشارك في بطولته الفنان
هاني سلامة
، إلى جانب
مرام علي
،
محمود عمرو
ياسين، أحمد الرافعي ومحمد مهران، مع مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف.
كما تترقب ميرهان عرض مسلسلها الجديد "الذنب"، وهو عمل اجتماعي قصير يتراوح بين 10 و15 حلقة، وتجسد خلاله شخصية محامية، بينما يقدم الفنان هاني سلامة دور طبيب نفسي. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
هيفا وهبي تحضّر لجولة غنائية عالمية بعد إطلاق الجزء الأول من ألبومها
Lebanon 24
هيفا وهبي تحضّر لجولة غنائية عالمية بعد إطلاق الجزء الأول من ألبومها
02/12/2025 00:27:13
02/12/2025 00:27:13
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانية الأولى اطلقت برنامج "جيل المواطنية" و"مدرسة المواطنية" كأولى ركائزه
Lebanon 24
اللبنانية الأولى اطلقت برنامج "جيل المواطنية" و"مدرسة المواطنية" كأولى ركائزه
02/12/2025 00:27:13
02/12/2025 00:27:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: بيروت واحد خطوة اولى لتعود بيروت اولى ولبنان اولا
Lebanon 24
الرئيس عون: بيروت واحد خطوة اولى لتعود بيروت اولى ولبنان اولا
02/12/2025 00:27:13
02/12/2025 00:27:13
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: مؤشرات أولية على أن عملية إطلاق النار في غوش عتصيون خلفيتها أمنية
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: مؤشرات أولية على أن عملية إطلاق النار في غوش عتصيون خلفيتها أمنية
02/12/2025 00:27:13
02/12/2025 00:27:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ميرهان حسين
هاني سلامة
محمود عمرو
هاني سلام
محمود عمر
مرام علي
محمود ع
ام علي
قد يعجبك أيضاً
بالأبيض الأنيق.. هبة نور تتألق بملابس ضيقة
Lebanon 24
بالأبيض الأنيق.. هبة نور تتألق بملابس ضيقة
13:09 | 2025-12-01
01/12/2025 01:09:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض.. رحيل فنانة شهيرة
Lebanon 24
بعد صراع مع المرض.. رحيل فنانة شهيرة
08:23 | 2025-12-01
01/12/2025 08:23:19
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة تستقبل طفلها الثاني… ولحظات مؤثرة من المستشفى مع زوجها (صورة)
Lebanon 24
نجمة تستقبل طفلها الثاني… ولحظات مؤثرة من المستشفى مع زوجها (صورة)
07:50 | 2025-12-01
01/12/2025 07:50:42
Lebanon 24
Lebanon 24
من على سرير المستشفى.. فيديو ينتشر لفاشينيستا عربية شهيرة هل خرجت من السجن؟
Lebanon 24
من على سرير المستشفى.. فيديو ينتشر لفاشينيستا عربية شهيرة هل خرجت من السجن؟
06:22 | 2025-12-01
01/12/2025 06:22:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها من مدرب لياقة.. مي عز الدين تكشف نظامها الغذائي (صورة)
Lebanon 24
بعد زواجها من مدرب لياقة.. مي عز الدين تكشف نظامها الغذائي (صورة)
04:23 | 2025-12-01
01/12/2025 04:23:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
Lebanon 24
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
23:36 | 2025-11-30
30/11/2025 11:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
05:30 | 2025-12-01
01/12/2025 05:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
Lebanon 24
حادث سير مروّع... وفاة سيّدة وإصابة إبنتها بجروحٍ خطيرة
07:50 | 2025-12-01
01/12/2025 07:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
12:00 | 2025-12-01
01/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
10:00 | 2025-12-01
01/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
13:09 | 2025-12-01
بالأبيض الأنيق.. هبة نور تتألق بملابس ضيقة
08:23 | 2025-12-01
بعد صراع مع المرض.. رحيل فنانة شهيرة
07:50 | 2025-12-01
نجمة تستقبل طفلها الثاني… ولحظات مؤثرة من المستشفى مع زوجها (صورة)
06:22 | 2025-12-01
من على سرير المستشفى.. فيديو ينتشر لفاشينيستا عربية شهيرة هل خرجت من السجن؟
04:23 | 2025-12-01
بعد زواجها من مدرب لياقة.. مي عز الدين تكشف نظامها الغذائي (صورة)
02:06 | 2025-12-01
ياسمين صبري عادت إلى أحمد أبو هشيمة!؟
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
02/12/2025 00:27:13
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
02/12/2025 00:27:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
02/12/2025 00:27:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24