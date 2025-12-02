Advertisement

المرأة

صورة خاصة لسيرين عبد النور وابنها تلامس قلوب المتابعين

Lebanon 24
02-12-2025
نشرت النجمة سيرين عبد النور عبر خاصية "الستوري" صورة دافئة تجمعها بابنها، حيث ظهر وهو يحتضنها بحنان وسط أجواء الزينة الميلادية التي أضفت لمسة عائلية مليئة بالطمأنينة. وقد لاقى المنشور تفاعلاً واسعاً من المتابعين الذين عبّروا عن إعجابهم بهذه اللحظة العفوية والمفعمة بالمحبة والدفء.
