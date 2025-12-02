22
صورة خاصة لسيرين عبد النور وابنها تلامس قلوب المتابعين
02-12-2025
07:00
نشرت النجمة
سيرين عبد النور
عبر خاصية "الستوري" صورة دافئة تجمعها بابنها، حيث ظهر وهو يحتضنها بحنان وسط أجواء الزينة الميلادية التي أضفت لمسة عائلية مليئة بالطمأنينة. وقد لاقى المنشور تفاعلاً واسعاً من المتابعين الذين عبّروا عن إعجابهم بهذه اللحظة العفوية والمفعمة بالمحبة والدفء.
