المرأة
ليست نادين نسيب نجيم.. ماغي بو غصن مُفاجأة ليلة رأس السنة!
Lebanon 24
03-12-2025
|
01:52
A-
A+
يعود الإعلامي
نيشان ديرهاروتيونيان
عبر شاشة "الجديد" خلال الفترة المقبلة لتقديم برنامج جديد.
وعلمت "نواعم" أن فريق البرنامج يجري حاليًا مفاوضات مع الممثلة
ماغي بو غصن
لتكون ضيفة حلقة ليلة رأس السنة.
ويبدو ان ماغي أبدت موافقتها المبدئية على المشاركة، على أن تُحسم التفاصيل النهائية خلال الأيام المقبلة، مع مراعاة جدول تصوير مشاهدها في مسلسل "بالحرام" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2026.
أما الحلقة الأولى من البرنامج، فستكون مع الممثلة
نادين نسيب نجيم
، حيث تم الاتفاق معها رسميًا على التفاصيل الخاصة بالحلقة التي ستُصوّر قريبًا بما يتناسب مع جدول تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "ممكن"
