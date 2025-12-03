Advertisement

المرأة

هل تنازلت فاطمة بوش عن لقب ملكة جمال الكون 2025؟

Lebanon 24
03-12-2025 | 07:08
A-
A+
Doc-P-1450352-639003679652673487.jpeg
Doc-P-1450352-639003679652673487.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد أسابيع قليلة من تتويجها بلقب ملكة جمال الكون 2025، وضعت المكسيكية فاطمة بوش حدًا للشائعات التي زعمت أنها تفكر في التنازل عن التاج. وأكدت بوش في تصريحاتها: "بالطبع لا. لن أبتعد عن التاج. أنا هنا لأتمّم رسالة، لا بحثًا عن شهرة أو عرض أزياء أو زواج".
Advertisement

ورافق تتويج بوش جدل واسع منذ اللحظة الأولى، إذ تعرضت لانتقادات وادعاءات بأن النتيجة كانت مُدبّرة لصالحها. إلا أن ملكة جمال الكون نفت هذه المزاعم قائلة: "بذلت نفس الجهد الذي بذلته جميع المتسابقات، الحديث عن فوز مُدبّر مجرد مزحة". وأضافت: "تلقيت تهديدات بعد تتويجي، لكنني لن أسكت".

وكشفت بوش في مقابلة مع برنامج Nightline عن مواجهة علنية مع المسؤول التنفيذي في المسابقة ناوات إتساراغريسيل، والتي أدت إلى انسحاب جماعي للمتسابقات. وقالت: "كنت خائفة جدًا وخشيت أن أفقد اللقب، لكن الكرامة أهمّ من أي حلم".

وسبق أن أعلن الحكم السابق عمر حرفوش استقالته قبل النهائيات، متهمًا المنظمة بتشكيل لجنة بديلة لاختيار 30 متسابقة قبل التصفيات، ووجود علاقات تجارية بين والد بوش ومالك المسابقة راؤول روشا. ونفت المنظمة هذه الادعاءات، ووصفت ما حدث بـ"حملة كراهية"، مؤكدة أن والد بوش لا علاقة له بالمسابقة.

رغم الجدل والتوترات، ظلت بوش ثابتة في موقفها، مؤكدة أن التاج مسؤولية وليس مجرد هدية: "جئت لأخدم ولأرفع النساء، ولن أسمح لأي ضوضاء أن تنتزع مني لحظة تاريخية". (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
من هي ملكة جمال الكون لعام 2025؟
lebanon 24
03/12/2025 16:37:47 Lebanon 24 Lebanon 24
جدل يشتعل بعد تتويج ملكة جمال الكون 2025.. فما القصة؟
lebanon 24
03/12/2025 16:37:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد حادثة ملكة جمال الكون.. ملكة جمال جامايكا تدخل العناية المركزة
lebanon 24
03/12/2025 16:37:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ما مشاريع وصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2025 المستقبلية؟
lebanon 24
03/12/2025 16:37:47 Lebanon 24 Lebanon 24

ملكة جمال

عمر حرفوش

ارم نيوز

المكسيك

جمال ا

حرفوش

الكون

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:14 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:14 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2025-12-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:12 | 2025-12-03
01:52 | 2025-12-03
23:00 | 2025-12-02
13:10 | 2025-12-02
07:00 | 2025-12-02
01:02 | 2025-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24