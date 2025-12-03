21
هل تنازلت فاطمة بوش عن لقب ملكة جمال الكون 2025؟
Lebanon 24
03-12-2025
|
07:08
A-
A+
بعد أسابيع قليلة من تتويجها بلقب
ملكة جمال الكون
2025، وضعت المكسيكية فاطمة بوش حدًا للشائعات التي زعمت أنها تفكر في التنازل عن التاج. وأكدت بوش في تصريحاتها: "بالطبع لا. لن أبتعد عن التاج. أنا هنا لأتمّم رسالة، لا بحثًا عن شهرة أو عرض أزياء أو زواج".
ورافق تتويج بوش جدل واسع منذ اللحظة الأولى، إذ تعرضت لانتقادات وادعاءات بأن النتيجة كانت مُدبّرة لصالحها. إلا أن
ملكة جمال
الكون
نفت هذه المزاعم قائلة: "بذلت نفس الجهد الذي بذلته جميع المتسابقات، الحديث عن فوز مُدبّر مجرد مزحة". وأضافت: "تلقيت تهديدات بعد تتويجي، لكنني لن أسكت".
وكشفت بوش في مقابلة مع برنامج Nightline عن مواجهة علنية مع المسؤول التنفيذي في المسابقة ناوات إتساراغريسيل، والتي أدت إلى انسحاب جماعي للمتسابقات. وقالت: "كنت خائفة جدًا وخشيت أن أفقد اللقب، لكن الكرامة أهمّ من أي حلم".
وسبق أن أعلن الحكم السابق
عمر حرفوش
استقالته قبل النهائيات، متهمًا المنظمة بتشكيل لجنة بديلة لاختيار 30 متسابقة قبل التصفيات، ووجود علاقات تجارية بين والد بوش ومالك المسابقة راؤول روشا. ونفت المنظمة هذه الادعاءات، ووصفت ما حدث بـ"حملة كراهية"، مؤكدة أن والد بوش لا علاقة له بالمسابقة.
رغم الجدل والتوترات، ظلت بوش ثابتة في موقفها، مؤكدة أن التاج مسؤولية وليس مجرد هدية: "جئت لأخدم ولأرفع النساء، ولن أسمح لأي ضوضاء أن تنتزع مني لحظة تاريخية". (ارم نيوز)
