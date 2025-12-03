19
المرأة
ميادة الحناوي تكشف حقيقة شائعات استخدام الذكاء الاصطناعي في حفلاتها
Lebanon 24
03-12-2025
|
10:10
photos
خرجت الفنانة
السورية
ميادة الحناوي
عن صمتها لتفنيد الشائعات حول استخدام تقنيات
الذكاء الاصطناعي
في إحدى حفلاتها، مؤكدة أن الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت الحناوي أن المقطع المتداول يعود إلى حفل أقيم في دبي عام 2021، وقد تم التلاعب به رقمياً ليبدو غير واقعي، مشيرة إلى أنها كانت تعاني من إرهاق آنذاك لكنها أصرت على الغناء احتراما لجمهورها.
ووصفت مروجي الشائعات بأنهم "ذباب إلكتروني" وأن تفاعل الجمهور كان حقيقياً، مؤكدة أنها لا تستخدم الذكاء الاصطناعي على المسرح، وأن صوتها الطبيعي لا يزال قوياً ويمكنها تقديم عروض مباشرة بالكامل.
واختتمت الحناوي حديثها برسالة طمأنة لجمهورها، مؤكدة التزامها بتقديم أداء حي واحترافي في جميع حفلاتها. (ارم نيوز)
