بكلمات مؤثرة.. ممثلة لبنانية: "يا ريّتَك حدّي بحاجة لِحضنك"

نشرت الممثلة رَيّان حرّكة صورة تجمعها بوالدها على صفحتها الرسمية على إنستغرام، حيث أظهرت في لفتة عاطفية كبيرة مدى شوقها له. وعلّقت رَيّان على الصورة قائلة: "اليوم مشتاقتك أضعاف يا حبي الأول والأخير، يا ريّتَك حدّي، بحاجة لِحضنك".هذه الكلمات والمؤثرة تظهر مدى الألم والحنين الذي تشعر به حركة بعد رحيل والدها، وسط تعاطف واسع من جمهورها ومحبيها.