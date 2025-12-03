19
المرأة
بكلمات مؤثرة.. ممثلة لبنانية: "يا ريّتَك حدّي بحاجة لِحضنك"
Lebanon 24
03-12-2025
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الممثلة رَيّان حرّكة صورة تجمعها بوالدها على صفحتها الرسمية على إنستغرام، حيث أظهرت في لفتة عاطفية كبيرة مدى شوقها له. وعلّقت رَيّان على الصورة قائلة: "اليوم مشتاقتك أضعاف يا حبي الأول والأخير، يا ريّتَك حدّي، بحاجة لِحضنك".
Advertisement
هذه الكلمات والمؤثرة تظهر مدى الألم والحنين الذي تشعر به حركة بعد رحيل والدها، وسط تعاطف واسع من جمهورها ومحبيها.
