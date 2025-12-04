22
المرأة
نصائح سريعة تمنحك شعرًا أقوى وأجمل
Lebanon 24
04-12-2025
|
10:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
للحفاظ على شعر صحي ولامع، يجب اتباع روتين بسيط ومنتظم يبدأ بغسل الشعر بشامبو مناسب لنوعه دون إفراط، لأن الغسل الزائد يسبب جفافه. بعد الشامبو، يُفضَّل استخدام بلسم لترطيب الشعر وتسهيل تمشيطه. كما يُنصح بتطبيق
ماسك
مغذٍّ مرة أسبوعيًا لتقوية الشعر وتغذيته بعمق.
احرصي على تجفيف شعرك بلطف وتجنّب تعريضه المفرط للحرارة، واستخدمي واقيًا حراريًا عند استعمال السشوار أو المكواة. ويُفضَّل تمشيط الشعر بمشط واسع الأسنان لتقليل التكسر.
كما يلعب الغذاء دورًا مهمًا؛ فاتباع نظام غني بالفيتامينات، خاصة فيتامينات A وE وB، وشرب كمية كافية من الماء يساعدان على تحسين صحة الشعر من الداخل.
وأخيرًا، قصّ الأطراف كل 6–8 أسابيع يمنع التقصف ويحافظ على مظهر الشعر الصحي والمرتب.
