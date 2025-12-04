19
منى زكي في أصعب أدوارها… والمنتقدون يتراجعون بعد العرض الأول
حقق الفيلم المصري الجديد "
الست
" حضورًا لافتًا في عرضه العالمي الأول ضمن مهرجان مراكش السينمائي، حيث حظي بتصفيق طويل من نجوم وصنّاع السينما العرب والأجانب، تقديرًا لسرده سيرة
أم كلثوم
بأسلوب بصري وإنساني. ورغم الانتقادات المسبقة التي طاولت
منى زكي
بسبب ابتعاد ملامحها عن "كوكب الشرق"، نال الفيلم إشادات واسعة عقب عرضه، مبدّدًا كثيرًا من الانطباعات السلبية الأولى.
وفي ندوة ضمن المهرجان، اعتبرت منى زكي الدور "الأصعب" في مسيرتها، مشيرة إلى تحدّي تجسيد شخصية بحجم أم كلثوم، مؤكدة أن المخرج مروان حامد منحها الثقة لاستكمال العمل، وأنها ركّزت على البعد الإنساني بعيدًا عن الرمزية الفنية. وبدوره وصف الكاتب أحمد مراد الفيلم بأنه مشروع "استثنائي"، نظرًا لصعوبة كتابة عمل يخص شخصية محبوبة على مستوى عربي وعالمي، كاشفًا أن تكلفته الإنتاجية بلغت ثمانية ملايين دولار.
وتلقّى الفيلم استحسانًا من نقاد مغاربة بارزين ممن أشادوا بتناوله البعد الملحمي والميلودرامي في حياة أم كلثوم، خاصة فترة عزلتها بعد ثورة يوليو. ومن المقرر أن يبدأ عرضه التجاري في مصر في 12 كانون الأول الجاري، بمشاركة نخبة واسعة من نجوم السينما
المصرية
إلى جانب منى زكي، بينهم كريم
عبد العزيز
،
نيللي كريم
، أحمد
حلمي
، عمرو سعد، وآسر ياسين.
