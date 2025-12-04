نجوى فؤاد تكشف تطورات حالتها الصحية بعد جراحة ثانية: "أنا أحسن الحمدلله"

Advertisement

خضعت الفنانة لعملية جراحية ثانية خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن وضعها الصحي تحسّن وأنها تتابع حاليًا جلسات بالمنظار. وقالت في تصريحات لـ" 24": "الحمد لله أنا دلوقتي أحسن، وبشكر كل الناس اللي دعولي واطمنوا عليّا".وكانت قد أعلنت سابقًا أنها ستُجري عملية في الظهر بسبب فقرة تسبّبت لها بمضاعفات. وأوضحت أن حالتها الصحية لا تسمح لها في الوقت الحالي بالعودة إلى العمل الفني، مضيفة: "مفيش أي أعمال فنية دلوقتي… مش وقته أبص في ورق حتى، رغم إن نفسيتي كويسة وراضية باللي يجيبه ربنا".يُذكر أن كانت قد وجّهت نداءً لوزير الثقافة هنو، طالبةً الالتفات إلى أوضاع الفنانين الكبار الذين يواجهون ظروفًا صحية ومعيشية صعبة طويلة من العطاء.