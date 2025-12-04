19
متفرقات
نجوى فؤاد تكشف تطورات حالتها الصحية بعد جراحة ثانية: "أنا أحسن الحمدلله"
Lebanon 24
04-12-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
خضعت الفنانة
المصرية
نجوى فؤاد
لعملية جراحية ثانية خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن وضعها الصحي تحسّن وأنها تتابع حاليًا جلسات بالمنظار. وقالت في تصريحات لـ"
القاهرة
24": "الحمد لله أنا دلوقتي أحسن، وبشكر كل الناس اللي دعولي واطمنوا عليّا".
وكانت قد أعلنت سابقًا أنها ستُجري عملية في الظهر بسبب فقرة تسبّبت لها بمضاعفات. وأوضحت أن حالتها الصحية لا تسمح لها في الوقت الحالي بالعودة إلى العمل الفني، مضيفة: "مفيش أي أعمال فنية دلوقتي… مش وقته أبص في ورق حتى، رغم إن نفسيتي كويسة وراضية باللي يجيبه ربنا".
يُذكر أن
نجوى
فؤاد
كانت قد وجّهت نداءً لوزير الثقافة
أحمد فؤاد
هنو، طالبةً الالتفات إلى أوضاع الفنانين الكبار الذين يواجهون ظروفًا صحية ومعيشية صعبة
بعد سنوات
طويلة من العطاء.
