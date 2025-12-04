Advertisement

متفرقات

نجوى فؤاد تكشف تطورات حالتها الصحية بعد جراحة ثانية: "أنا أحسن الحمدلله"

Lebanon 24
04-12-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1450925-639004747877923797.jpg
Doc-P-1450925-639004747877923797.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خضعت الفنانة المصرية نجوى فؤاد لعملية جراحية ثانية خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن وضعها الصحي تحسّن وأنها تتابع حاليًا جلسات بالمنظار. وقالت في تصريحات لـ"القاهرة 24": "الحمد لله أنا دلوقتي أحسن، وبشكر كل الناس اللي دعولي واطمنوا عليّا".
Advertisement

وكانت قد أعلنت سابقًا أنها ستُجري عملية في الظهر بسبب فقرة تسبّبت لها بمضاعفات. وأوضحت أن حالتها الصحية لا تسمح لها في الوقت الحالي بالعودة إلى العمل الفني، مضيفة: "مفيش أي أعمال فنية دلوقتي… مش وقته أبص في ورق حتى، رغم إن نفسيتي كويسة وراضية باللي يجيبه ربنا".

يُذكر أن نجوى فؤاد كانت قد وجّهت نداءً لوزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، طالبةً الالتفات إلى أوضاع الفنانين الكبار الذين يواجهون ظروفًا صحية ومعيشية صعبة بعد سنوات طويلة من العطاء.
مواضيع ذات صلة
بعد خضوعه لعملية جراحية عاجلة.. تامر حسني يكشف حالته الصحية ويوضح حقيقة وقوع "خطأ طبي"
lebanon 24
05/12/2025 02:58:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة مفاجئة.. فنانة تكشف حالتها الصحية
lebanon 24
05/12/2025 02:58:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تدهور حالته الصحية وابتعاده عن الأضواء.. زوجة نجم شهير تكشف عن حالته (صورة)
lebanon 24
05/12/2025 02:58:58 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
lebanon 24
05/12/2025 02:58:58 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

وزير الثقافة

أحمد فؤاد

بعد سنوات

القاهرة

المصرية

أحمد ف

لي بال

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:00 | 2025-12-04
10:05 | 2025-12-04
08:30 | 2025-12-04
04:00 | 2025-12-04
02:45 | 2025-12-04
00:05 | 2025-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24