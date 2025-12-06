قد يتحوّل إلى عاهة مُستدامة.. فنانة شهيرة تواجه صلعاً جزئياً بسبب جلسة تجميل! (صورة)



ونشرت رحمة صورا عبر حسابها على "إنستغرام"، تبين الضرر الذي لحق بفروة رأسها وشعرها، مشيرة في تعليق مطوّل إلى أنّ حالتها تزداد سوءاً كل يوم نتيجة المادة التي استخدمتها الطبيبة خلال جلسة العلاج. روت الفنانة أزمتها الصحية بعد خضوعها لجلسة تجميل داخل إحدى العيادات، تسببت لها في تساقط شعرها بشكل حاد وإصابتها بصلع جزئي قد يتحوّل إلى عاهة مستدامة إذا لم تتحسن حالتها خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن ما حدث يعدّ " " ارتُكبت بحقها، مشيرة إلى أنها أجرت تحاليل طبية متعددة خلال الأسابيع الماضية وتأكدت من عدم وجود أي مشكلة صحية داخلية، وأن سبب ما تعانيه يعود فقط إلى العلاج غير المناسب الذي خضعت له داخل العيادة.



