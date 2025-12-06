Advertisement

متفرقات

نصف قرن من العطاء… راوية تُتوَّج في مهرجان مراكش بلحظة وفاء مؤثرة

Lebanon 24
06-12-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1451685-639006490496082676.jpg
Doc-P-1451685-639006490496082676.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعيش الفنانة المغربية راوية حالة احتفاء استثنائية في الآونة الأخيرة، تتويجًا لمسيرة فنية امتدت لما يقارب نصف قرن، قدّمت خلالها أكثر من خمسين عملًا تنوّعت بين المسرح والسينما والدراما التلفزيونية، وأسهمت في رسم ملامح أساسية من زمن الفن المغربي في مرحلته الذهبية.
Advertisement

وتعدّدت محطات تكريم الفنانة في الآونة الأخيرة، وكان أبرزها تكريمها ضمن الدورة الحالية من مهرجان الفيلم الدولي في مراكش، في لحظة إنسانية مؤثرة اختلطت فيها الدموع بالزغاريد، والغناء بالرقص، تعبيرًا عن محبة استثنائية يكنّها لها الجمهور لفنانة من طراز خاص.

راوية، واسمها الحقيقي فاطمة هراندي، وُلدت سنة 1951 في مدينة أزمور الساحلية، ولفتت الأنظار بموهبتها الفطرية منذ الطفولة والمراهقة، ما دفعها إلى دخول عالم المسرح بقوة في سبعينيات القرن الماضي، لتصبح واحدة من أبرز وجوهه في تلك المرحلة.

وكشفت في تصريحات إعلامية أنها عملت مع فرقتي "المعمورة" و"القناع الصغير"، قبل أن تكتشف صعوبة تأمين متطلبات الحياة من الفن وحده، رغم ممارسته بوصفه رسالة وشغفًا. فاتجهت إلى العمل في الوظيفة الحكومية داخل وزارة الصحة، وكانت تخصّص جزءًا من راتبها لدعم مشاركاتها المسرحية.

ومع بداية التسعينيات، انتقلت بقوة إلى عالم السينما والدراما التلفزيونية، وقدّمت مجموعة من أبرز الأعمال المغربية، من بينها: "كازا نيغرا"، "العيون الجافة"، "مسافة ميل بحذائي"، "رضا الوالدة"، "الحاجّات"، "منديل صفية"، "جبروت"، و"موسم جاف".

وتُعدّ راوية حالة فنية شديدة الخصوصية في المشهد المغربي، كونها تمثل صوت الأصالة ورمزًا لجيل آمن بدور الفن بوصفه أداة للوعي والتغيير ونشر قيم الاستنارة، إلى جانب وظيفته الترفيهية، ما جعل مسيرتها تحمل بعدًا ثقافيًا وإنسانيًا يتجاوز حدود الشهرة.

مواضيع ذات صلة
منى زكي تُعبّر عن سعادتها بعرض فيلم "الست" في مهرجان مراكش
lebanon 24
07/12/2025 12:06:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. لحظة مؤثّرة للبابا في إسطنبول
lebanon 24
07/12/2025 12:06:52 Lebanon 24 Lebanon 24
نجمة تستقبل طفلها الثاني… ولحظات مؤثرة من المستشفى مع زوجها (صورة)
lebanon 24
07/12/2025 12:06:52 Lebanon 24 Lebanon 24
أدولف هتلر… "سياسي" يتحرّر أخيراً من الإسم الذي طارده نصف قرن
lebanon 24
07/12/2025 12:06:52 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

وزارة الصحة

المغربي

المغرب

الدورة

أصالة

الفطر

العطا

الذهب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:18 | 2025-12-07
02:16 | 2025-12-07
23:00 | 2025-12-06
14:00 | 2025-12-06
11:58 | 2025-12-06
09:53 | 2025-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24