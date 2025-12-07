تزوجها بعد انفصاله عن الأولى.. من هي زوجة مصطفى قمر الثانية؟

شوّق الفنان المصري مصطفى
قمر جمهوره بأغنيته الجديدة "مش هاشوفك" من كلمات أحمد سليم
وألحان مصطفى قمر، وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب
، فيما أخرج الكليب كريم عبد الوهاب. وشارك قمر مقطعًا من الأغنية على صفحته الرسمية في "إنستغرام"، حيث ظهرت زوجته الثانية غادة رزق لأول مرة في برومو
الكليب، لافتة الأنظار بإطلالتها.
غادة رزق هي الزوجة الثانية لمصطفى قمر، تزوجها عام 2016 بعد انفصاله عن زوجته الأولى غادة عيسى
والدة ابنيه إياد
وتيام. ولهما معًا ابنة وحيدة تُدعى جودي
. وشارك قمر مؤخرًا متابعيه على "إنستغرام" صورًا من احتفال يوم ميلادها ورسالة رومانسية قال فيها: "عيد ميلاد سعيد
زوجتي الحبيبة، معك أحب كل شيء وتجعلين كل شيء جميل، أنت هدية من الله".
ويُذكر أن غادة رزق سبق أن ظهرت إلى جانب زوجة قمر الأولى في ليلة زفاف ابنهما إياد، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين الجمهور. قمر وصف زوجته الثانية بأنها دائمًا تدفعه للأمام وتمنحه الطاقة الإيجابية
.
كما كشف قمر عن خطته لطرح أغنية ثانية من ألحان الراحل محمد رحيم
بعد يوم أو يومين من طرح "مش هاشوفك"، مضيفًا: "غنوتين قنابل من الآخر.. استنوا مش هاشوفك وفوق القمر.. بحبكم أوي".