تزوجها بعد انفصاله عن الأولى.. من هي زوجة مصطفى قمر الثانية؟

Advertisement

شوّق الفنان قمر جمهوره بأغنيته الجديدة "مش هاشوفك" من كلمات وألحان مصطفى قمر، وتوزيع وميكس وماستر كريم ، فيما أخرج الكليب كريم عبد الوهاب. وشارك قمر مقطعًا من الأغنية على صفحته الرسمية في "إنستغرام"، حيث ظهرت زوجته الثانية غادة رزق لأول مرة في الكليب، لافتة الأنظار بإطلالتها.غادة رزق هي الزوجة الثانية لمصطفى قمر، تزوجها عام 2016 بعد انفصاله عن زوجته الأولى غادة والدة ابنيه وتيام. ولهما معًا ابنة وحيدة تُدعى . وشارك قمر مؤخرًا متابعيه على "إنستغرام" صورًا من احتفال يوم ميلادها ورسالة رومانسية قال فيها: " زوجتي الحبيبة، معك أحب كل شيء وتجعلين كل شيء جميل، أنت هدية من الله".ويُذكر أن غادة رزق سبق أن ظهرت إلى جانب زوجة قمر الأولى في ليلة زفاف ابنهما إياد، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين الجمهور. قمر وصف زوجته الثانية بأنها دائمًا تدفعه للأمام وتمنحه .كما كشف قمر عن خطته لطرح أغنية ثانية من ألحان الراحل محمد بعد يوم أو يومين من طرح "مش هاشوفك"، مضيفًا: "غنوتين قنابل من الآخر.. استنوا مش هاشوفك وفوق القمر.. بحبكم أوي".