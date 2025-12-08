Advertisement

المرأة

الرؤوس السوداء: أسباب وطرق الوقاية

Lebanon 24
08-12-2025 | 10:40
على الرغم من صغر حجمها، تُعد الرؤوس السوداء من أكثر مشاكل البشرة إزعاجًا وتكرارًا. تظهر هذه الانسدادات الصغيرة داخل المسام نتيجة تراكم الزيوت والخلايا الميتة، ومع تعرضها للهواء يتأكسد محتواها ليكتسب اللون الداكن المعروف. تلعب العوامل الوراثية، نوع البشرة، وكمية الزهم دورًا مهمًا في ظهورها.
أفضل مزيلات الرؤوس السوداء

للتخلص من الرؤوس السوداء والحفاظ على بشرة ناعمة، يُنصح بالتقشير المنتظم واستخدام غسول لطيف قبل تطبيق المستحضرات التي تُترك على البشرة. أبرز المنتجات الفعّالة:

مرطب La Roche-Posay Effaclar A.Z Gel Moisturiser: يحتوي على حمض الأزيليك، حمض الساليسيليك، وحمض الهيالورونيك، ليقشّر البشرة بلطف، يقلّل الاحتقان، وينعّم الملمس مع الحد من الخطوط الدقيقة.

غسول CeraVe Blemish Control Face Cleanser: غني بحمض الساليسيليك والنياسيناميد، يستهدف الرؤوس السوداء مباشرةً، يزيل الخلايا الميتة، ويوازن الدهون الزائدة.

سائل Cosrx BHA Blackhead Power Liquid: يحتوي على 4% أحماض بيتا هيدروكسي لتقليل تكوّن الرؤوس السوداء واحتقان المسام.

تونر Paula’s Choice BHA: مقشر سائل فعال يزيل الخلايا الميتة، يكشف بشرة ناعمة ونقية دون تهيج.

جل Beauty of Joseon المقشّر: يجمع بين مقشّرات فيزيائية وكيميائية مع 8% سليلوز نباتي وأحماض ألفا هيدروكسي، ويعزز إشراقة البشرة ويوحّد لونها.

اتباع روتين منتظم باستخدام هذه المستحضرات يساعد على تقليل الرؤوس السوداء والحفاظ على بشرة أكثر صفاءً ونعومة.
