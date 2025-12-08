19
المرأة
إطلالة أنيقة لليليا الأطرش تثير إعجاب المتابعين (صورة)
Lebanon 24
08-12-2025
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ظهرت الممثلة
ليليا الأطرش
بإطلالة أنيقة ولافتة على
مواقع التواصل الاجتماعي
، حيث تألقت بفستان أسود مرصّع بنقاط لامعة مع تسريحة شعر مموجة ناعمة.
لاقى ظهور ليليا هذا تفاعلًا كبيرًا من متابعيها الذين أشادوا بذوقها الرفيع في اختيار الإطلالة والمكياج، معربين عن إعجابهم بجمالها وحضورها اللافت.
