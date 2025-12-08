كارين رزق الله تنشر صورة من كواليس تصوير عملها الجديد

Advertisement

نشرت الممثلة صورة جديدة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في "إنستغرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وتركت تعليقًا بسيطًا قال: "From the set" مع قلبين أحمرين، في إشارة إلى تصويرها الحالي لأحد مشاريعها الفنية.وتفاعل المتابعون مع الصورة بإعجاب كبير، معبرين عن شوقهم لرؤية جديد كارين على الشاشة.