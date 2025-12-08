19
كارين رزق الله تنشر صورة من كواليس تصوير عملها الجديد
08-12-2025
16:15
نشرت الممثلة
كارين رزق الله
صورة جديدة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في "إنستغرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وتركت تعليقًا بسيطًا قال: "From the set" مع قلبين أحمرين، في إشارة إلى تصويرها الحالي لأحد مشاريعها الفنية.
وتفاعل المتابعون مع الصورة بإعجاب كبير، معبرين عن شوقهم لرؤية جديد كارين على الشاشة.
