بعد سقوطها المروع وتعرضها لإصابات خطيرة.. ما الحالة الصحية لملكة جمال جامايكا؟

Advertisement

كشفت منظمة عن مستجدات الحالة الصحية لملكة جمال غابرييل هنري، التي تعرضت لسقوط مروّع خلال جولة فستان السهرة في التصفيات التمهيدية لمسابقـة 2025 في بانكوك، ما أدى إلى إصابات خطيرة استدعت نقلها فورًا إلى العناية المركزة.ووفق بيان المنظمة فإن هنري، البالغة 28 عامًا، عانت نزيفًا داخل الجمجمة وفقدانًا للوعي، وجروحًا متعددة في الوجه، إضافة إلى إصابات كبيرة بعد سقوطها من فتحة في المنصة. وقد بقيت في حالة حرجة تحت مراقبة عصبية مستمرة، وما تزال تحتاج إلى رعاية طبية على مدار الساعة.وأعلنت المنظمة أنها تعمل على نقل هنري إلى جامايكا خلال الأيام المقبلة برفقة فريق طبي كامل، لتُستكمل رحلة علاجها في أحد مستشفيات بلادها. كما تعهّدت بتغطية كامل النفقات الطبية والإقامة وإعادة التأهيل، إضافة إلى تكاليف معيشة والدتها وشقيقتها في تايلاند، وتمويل عملية نقلها الطبي واحتياجاتها العلاجية المستقبلية.وفي ردّها على تقارير إعلامية حملت هنري مسؤولية الحادث، أكدت المنظمة أن هذه الادعاءات لا أساس لها مطلقًا، وأنها لم تلقِ اللوم عليها في أي مرحلة. وقد عبّرت عائلة هنري عن امتنانها للدعم الذي تلقته من المنظمة خلال هذه الظروف الصعبة.