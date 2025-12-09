18
بعد سقوطها المروع وتعرضها لإصابات خطيرة.. ما الحالة الصحية لملكة جمال جامايكا؟
Lebanon 24
09-12-2025
|
00:18
A-
A+
كشفت منظمة
ملكة جمال الكون
عن مستجدات الحالة الصحية لملكة جمال
جامايكا
غابرييل هنري، التي تعرضت لسقوط مروّع خلال جولة فستان السهرة في التصفيات التمهيدية لمسابقـة
ملكة جمال
الكون
2025 في بانكوك، ما أدى إلى إصابات خطيرة استدعت نقلها فورًا إلى العناية المركزة.
ووفق بيان المنظمة فإن هنري، البالغة 28 عامًا، عانت نزيفًا داخل الجمجمة وفقدانًا للوعي، وجروحًا متعددة في الوجه، إضافة إلى إصابات كبيرة بعد سقوطها من فتحة في المنصة. وقد بقيت في حالة حرجة تحت مراقبة عصبية مستمرة، وما تزال تحتاج إلى رعاية طبية على مدار الساعة.
وأعلنت المنظمة أنها تعمل على نقل هنري إلى جامايكا خلال الأيام المقبلة برفقة فريق طبي كامل، لتُستكمل رحلة علاجها في أحد مستشفيات بلادها. كما تعهّدت بتغطية كامل النفقات الطبية والإقامة وإعادة التأهيل، إضافة إلى تكاليف معيشة والدتها وشقيقتها في تايلاند، وتمويل عملية نقلها الطبي واحتياجاتها العلاجية المستقبلية.
وفي ردّها على تقارير إعلامية حملت هنري مسؤولية الحادث، أكدت المنظمة أن هذه الادعاءات لا أساس لها مطلقًا، وأنها لم تلقِ اللوم عليها في أي مرحلة. وقد عبّرت عائلة هنري عن امتنانها للدعم الذي تلقته من المنظمة خلال هذه الظروف الصعبة.
بدوره، نشر الشريك المالك للمسابقة، راؤول روتشا، البيان عبر حسابه الشخصي، شاكراً الدعوات التي وصلت من مختلف أنحاء العالم من أجل تعافي غابرييل.
وكانت مصادر طبية أكدت بعيد الحادث أن هنري نجت من إصابات كانت قد تهدد حياتها، فيما كانت مشاركتها قد توقفت رسميًا بعد الحادث، ليفوز في نهاية المسابقة لقب ملكة جمال الكون 2025 المكسيكية فاطمة بوش
فيرنانديز
.
وغابرييل هنري طبيبة عيون وناشطة اجتماعية أسست جمعية تُعنى بمساعدة ضعاف البصر في جامايكا، ما جعل حادثها يحظى بتعاطف واسع داخل بلدها وخارجه.
