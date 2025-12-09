Advertisement

المرأة

النساء الهنديات يحصلن على أجر مقابل رعاية أسرهن

Lebanon 24
09-12-2025 | 00:43
في قرية في ولاية ماديا براديش، تتلقى امرأة مبلغًا صغيرًا ولكنه منتظم كل شهر – ليس أجرًا بوظيفة رسمية، بل تحويلًا نقديًا غير مشروط من الحكومة.

تقول بريملا بهلافي إن المال يغطي الأدوية والخضروات ورسوم مدرسة ابنها. المبلغ، 1,500 روبية (حوالي 16 دولارًا أمريكيًا)، قد يبدو ضئيلاً، لكنه يمنح شعورًا بالاستقلال والسيطرة على الحياة المالية.

حكايتها أصبحت شائعة بشكل متزايد. في الهند، يتلقى الآن 118 مليون امرأة بالغة في 12 ولاية تحويلات نقدية غير مشروطة من حكوماتهم، ما يجعل الهند واحدة من أكبر التجارب الاجتماعية في العالم وأقلها دراسة.

لطالما اعتادت الهند على دعم الحبوب والوقود والعمل الريفي، لكنها دخلت الآن تجربة أكثر جذرية: دفع أموال للنساء لمجرد أنهن يديرن الأسر ويتحملن عبء الأعمال المنزلية غير المدفوعة، ويشكلن جزءًا كبيرًا من الناخبين.

تتراوح التحويلات بين 1,000 و2,500 روبية شهريًا (12-30 دولارًا)، أي ما يعادل نحو 5-12% من دخل الأسرة، لكنها منتظمة.

تستخدم النساء المال عادة لتغطية احتياجات الأسرة مثل التعليم والطعام والغاز الطبي والطوارئ وسداد الديون الصغيرة، وأحيانًا لشراء أشياء شخصية.

ما يميز الهند عن المكسيك والبرازيل وإندونيسيا هو عدم وجود شروط: المال يصل للنساء سواء أرسلن أطفالهن إلى المدرسة أم لا، أو بغض النظر عن مستوى الفقر في الأسرة.

بدأت تجربة تحويل الأموال هذه في غوا عام 2013، ثم توسعت قبل جائحة كورونا في عام 2020 في آسام، والآن تشمل عشرات الملايين من النساء. بعض الولايات تعترف رسميًا بالأعمال المنزلية غير المدفوعة، بينما ترى ولايات أخرى أنها دعم ضمني للنساء لتغطية احتياجات الأسرة.

التحويلات النقدية أثرت أيضًا على السياسة، إذ ساعدت في الفوز بالانتخابات في ولايات مثل ماهاراشترا وجارخاند وأوديشا وهاريانا وأندرا براديش. في ولاية بيهار، على سبيل المثال، تم تحويل 10,000 روبية قبل الانتخابات مباشرة إلى 7.5 مليون امرأة، مما أدى إلى زيادة نسبة التصويت بين النساء وأثر على النتيجة الانتخابية.

ورغم الانتقادات التي اعتبرتها بعض الجهات شراءً للأصوات، يرى خبراء أن هذه التحويلات تعكس اعترافًا تدريجيًا بالقيمة الاقتصادية للأعمال المنزلية غير المدفوعة، التي تقضي فيها النساء في الهند نحو خمس ساعات يوميًا مقارنة بأقل من ساعة للرجل، مما يفسر انخفاض مشاركة النساء في سوق العمل.

تشير الدراسات إلى أن التحويلات تساعد النساء على تلبية احتياجاتهن واحتياجات أسرهن، وتعزز شعورهن بالكرامة والاستقلال المالي، لكنها لا تغير أعباء العمل غير المدفوع أو تحول الأدوار الجندرية بشكل كبير.

يوصي الباحثون بتبسيط شروط الأهلية، والحفاظ على عدم شرطية التحويلات، مع تعزيز التوعية بحقوق النساء وقيمة أعمالهن غير المدفوعة، وتطوير التعليم المالي. كما يشددون على أن التحويلات لا يمكن أن تحل محل فرص العمل المدفوعة، التي ما تزال النساء يطمحن إليها.

الهند بدأت للتو فصلًا جديدًا في تجربة التحويلات النقدية للنساء، والتي أظهرت أن مبالغ صغيرة منتظمة يمكن أن تعيد للنساء بعض السلطة والكرامة، فيما يبقى المستقبل مرتبطًا بكيفية بناء الدولة حول هذه الأموال.

