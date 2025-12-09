Advertisement

المرأة

جيسي عبده تستمتع بأجواء الشتاء في إطلالة أنيقة

Lebanon 24
09-12-2025 | 06:52
نشرت الممثلة جيسي عبده صورة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، ظهرت فيها بابتسامة مشرقة وهي ترتدي نظارات شمسية مع معطف دافئ، مستمتعة بأجواء الشتاء. أرفقت جيسي المنشور بأغنية "طلّت الشتوية" لفاضل شاكر، مما أضاف لمسة موسيقية تعكس روح الموسم. 
جيسي عبده

