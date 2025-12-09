جيسي عبده تستمتع بأجواء الشتاء في إطلالة أنيقة

Advertisement

نشرت الممثلة صورة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، ظهرت فيها بابتسامة مشرقة وهي ترتدي نظارات شمسية مع معطف دافئ، مستمتعة بأجواء الشتاء. أرفقت جيسي المنشور بأغنية "طلّت الشتوية" لفاضل شاكر، مما أضاف لمسة موسيقية تعكس روح الموسم.