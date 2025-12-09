يسرا تكشف كواليس حياتها الفنية والشخصية

Advertisement

كشفت الفنانة يسرا، خلال الندوة التي عُقدت لها على هامش مشاركتها في قمة بريدج بأبو ظبي، العديد من كواليس حياتها الشخصية والمهنية، كما تحدثت عن آخر أعمالها الفنية التي من المقرر أن تبدأ تصويرها خلال الأسابيع المقبلة، وأوضحت الأسباب التي تجعلها ترفض العمل مع أشخاص بعينهم.قالت يسرا: "أهم حاجة أن الشخص يعرف هيقول لأ لمين وإمتى وأنا لو محستش مع الشخص اللي بشتغل معاه بالأمان وإنه خايف عليَّ وعلى نجوميتي مش هشتغل معاه"، مضيفة: "هي مصالح مشتركة ومبحبش حد يستخدمني لمصلحته، ومينفعش أبدأ إني أسلّم رقبتي لحد يخنقني وأقول أصل أنا آمنت بإن عنده موهبة، لازم أتأكد الأول إن عنده موهبة علشان أدّيله الحق ده". (لها)