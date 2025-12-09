Advertisement

المرأة

قلة الصحفيات تخنق صوت نساء كمبوديا

Lebanon 24
09-12-2025 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1452901-639009119997743803.jpg
Doc-P-1452901-639009119997743803.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

 أظهرت دراسة حديثة أجراها المركز الكمبودي للإعلام المستقل (CCIM) أن عدد النساء الصحفيات في كمبوديا لا يزال منخفضاً بشكل كبير، إذ يشكلن فقط 10-13 بالمئة من الصحفيين المسجلين، ما يحرم نصف السكان من تمثيل صوت المرأة وتجاربها في قضايا مثل العنف المنزلي، استغلال العمالة، الصحة والأمومة، المشاركة السياسية، والاتجار بالبشر.

وقالت شان سوكنتيا، المديرة التنفيذية للمركز، إن الصحفيات يتعرضن للمضايقات اللفظية والجسدية من السلطات المحلية والمسؤولين، وغالبًا ما تضطر للذهاب إلى مناطق نائية لتغطية قضايا حساسة مثل نزاعات الأراضي والبيئة والسياسة، ما يعرض سلامتهن للخطر.

وأضافت أن النساء أكثر عرضة للضغط النفسي وقد يتخلين عن مهامهن بسبب المخاطر أو نقص الدعم الأسري، مطالبة الحكومة بتعزيز قيمة الصحفيات وتدريب السلطات على القانون الإعلامي ودور الصحفيين وكيفية التعامل مع طلباتهم.

وقال تِب أسناريث، المتحدث باسم وزارة الإعلام، إن نسبة النساء بين الصحفيين المسجلين بلغت 13 بالمئة حتى نهاية تشرين الأول، مؤكداً أن الحكومة تعمل على زيادة هذا الرقم من خلال التعاون مع الإدارات المحلية، وتشجيع النساء على تطوير مهاراتهن والمساهمة في إعلام حديث وعالي الجودة.

لكن صحفية مخضرمة في بنوم بنه قالت إن عدد الصحفيات في كمبوديا في تراجع، مشيرة إلى أن العديد منهن يغادرن المجال للعمل في أعمال خاصة أو كصانعات محتوى على الإنترنت، أو بسبب قيود عائلية ومخاطر المهنة، والتمييز أو قلة الدعم من الزملاء الذكور، وانخفاض الرواتب، وسوء ظروف العمل والمضايقات.

وأضافت الصحفية أن تجربتها الأبرز كانت تغطية احتجاج عمال المصانع عام 2013، حيث اندلع العنف بين العمال والشرطة، ما جعلها تشعر أحياناً بأن الصحفيات لا يُحترمن ويُنظر إليهن على أنهن أقل كفاءة.

وأشار استطلاع CCIM إلى أن 67 بالمئة يرون قلة النساء في المناصب القيادية، و27 بالمئة يعتقدون أن النساء يحصلن على "قصص أخف" مقارنة بالرجال، و23 بالمئة يقولون إن الرجال لديهم فرص ترقية أفضل، ما يؤدي إلى تمثيل محدود لصوت المرأة في الإعلام.

ولفتت الصحفية إلى أن هناك تقدماً في الوعي بالنوع الاجتماعي واحترام قدرات النساء، لكن التحديات لا تزال قائمة، ونصحت الشابات الراغبات في العمل الصحفي بعدم الاستسلام والشعور بأنهن أقل كفاءة من الرجال، مؤكدة أن المهارات والشغف والمثابرة هي المفتاح للنجاح.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
اللبنانية الأولى نعمت عون تزور مشروع "نساء الشمس" لدعم وتمكين المرأة
lebanon 24
09/12/2025 23:06:58 Lebanon 24 Lebanon 24
اللبنانية الأولى من مشروع "نساء الشمس": لتمكين المرأة واستدامة المبادرات الاجتماعية
lebanon 24
09/12/2025 23:06:58 Lebanon 24 Lebanon 24
7 من كل 10 نساء يتعرضن للعنف الجنسي في وسائل النقل بباريس
lebanon 24
09/12/2025 23:06:58 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا تضطر نساء أوروبا للانسحاب من السياسة؟
lebanon 24
09/12/2025 23:06:58 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الإعلام

النساء في

إنترنت

فيات

دريب

تسلا

إنتر

راغب

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
13:59 | 2025-12-09
12:17 | 2025-12-09
10:03 | 2025-12-09
06:52 | 2025-12-09
03:47 | 2025-12-09
00:43 | 2025-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24