هل أساءت بريجيت ماكرون إلى الحركة النسوية؟

Lebanon 24
09-12-2025 | 16:49
واجهت سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون، موجة من الانتقادات، بعد ظهور فيديو لها تتحدث فيه بأسلوب مهين تجاه ناشطات نسويات.
وأظهر الفيديو، الذي صُوّر خلف الكواليس في مسرح فرنسي، لقاءها مع الكوميدي الفرنسي آري أبيتان، حيث استخدمت تعبيرًا يترجم تقريبًا إلى  "الفتيات القذرات" لوصف الناشطات اللواتي أوقفن عرضه المسرحي في اليوم السابق، واعدةً بحمايته إذا عادوا للاعتراض.
ويذكر أن أبيتان واجه احتجاجات من ناشطات نسويات منذ اتهامه بالاغتصاب عام 2021، قبل أن تُرفض التهم لاحقًا من قبل محكمة الاستئناف في كانون الثاني.
وردًا على الفيديو، حوّلت المجموعة الناشطات هذه الإهانة إلى هاشتاغ على وسائل التواصل الاجتماعي، انتشر بسرعة بين المدافعين عن حقوق المرأة والفنانين في فرنسا.
 الرئاسة الفرنسية اوضحت أن هدف السيدة ماكرون كان "تهدئة الفنان فقط"، مؤكدة أنها لم تكن تقصد مهاجمة القضية النسوية، وأنها "تدين الطرق المتطرفة لمنع الفنان من أداء عرضه المسرحي".
وأعربت مارين توندلييه، رئيسة حزب الخضر الفرنسي، عن صدمتها من التصرف، معتبرة أن "بريجيت الدولة لا يجب أن تقول مثل هذه الكلمات".
