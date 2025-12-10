اختيرت من ضمن أجمل 10 نجمات في في العالم.. هاندا آرتشيل تتخذ قراراً مُفاجئاً!

Advertisement

تصدر اسم النجمة هاندا آرتشيل وحبيبها السابق رجل الأعمال هاكان صاباتنجي التريند في خلال الساعات الماضية وذلك بعد انتشار خبر حظر هاكان لهاندا وغمزة آرتشيل شقيقتها أيضاً عبر مواقع التواصل بعدما قامت هاندا بحظر والدته "آرزو " فور انفصالهما.وكان قد التقطته كاميرات الصحفيين برفقة ناز في أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية مما أثار الشائعات حول علاقتهما خاصة بعد مشاهدتهما سوياً في أحد مراكز التسوق.وكانت هاندا احتفلت مؤخراً بأحدث أعمالها السينمائية "عالمين وأمنية واحدة " كشفت بتصريحاتها الأخيرة أنها تفكر في القيام بأشياء جديدة ولكن من أجلها هي فقط وتفكر جدياً في السفر للخارج لفترة طويلة من أجل التعليم لم تحدد الواجهة حتى الآن، ولكنها تفكر في الابتعاد لفترة بهدف التعليم في مجال مهنتها "التمثيل"، مشيرة إلى انها ستكتب حكايتها من جديد ".إلى ذلك تم اختيار هاندا ضمن أجمل 10 نجمات في العالم لعام 2025 وفقا لـ .