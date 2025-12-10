Advertisement

المرأة

اختيرت من ضمن أجمل 10 نجمات في في العالم.. هاندا آرتشيل تتخذ قراراً مُفاجئاً!

Lebanon 24
10-12-2025 | 02:47
Doc-P-1453078-639009572088313017.jpg
Doc-P-1453078-639009572088313017.jpg photos 0
تصدر اسم النجمة التركية هاندا آرتشيل وحبيبها السابق رجل الأعمال هاكان صاباتنجي التريند في تركيا خلال الساعات الماضية وذلك بعد انتشار خبر حظر هاكان لهاندا وغمزة آرتشيل شقيقتها أيضاً عبر مواقع التواصل بعدما قامت هاندا بحظر والدته "آرزو " فور انفصالهما.
وكان هاكان صابانجي قد التقطته كاميرات الصحفيين برفقة ناز شاهين في أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية مما أثار الشائعات حول علاقتهما خاصة بعد مشاهدتهما سوياً في أحد مراكز التسوق.

وكانت هاندا احتفلت مؤخراً بأحدث أعمالها السينمائية "عالمين وأمنية واحدة " كشفت بتصريحاتها الأخيرة أنها تفكر في القيام بأشياء جديدة ولكن من أجلها هي فقط وتفكر جدياً في السفر للخارج لفترة طويلة من أجل التعليم لم تحدد الواجهة حتى الآن، ولكنها تفكر في الابتعاد لفترة بهدف التعليم في مجال مهنتها "التمثيل"، مشيرة إلى انها ستكتب حكايتها من جديد ".

إلى ذلك تم اختيار هاندا ضمن أجمل 10 نجمات في العالم لعام 2025 وفقا لـ imdb
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24