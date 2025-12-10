19
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
21
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
اختيرت من ضمن أجمل 10 نجمات في في العالم.. هاندا آرتشيل تتخذ قراراً مُفاجئاً!
Lebanon 24
10-12-2025
|
02:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
تصدر اسم النجمة
التركية
هاندا آرتشيل وحبيبها السابق رجل الأعمال هاكان صاباتنجي التريند في
تركيا
خلال الساعات الماضية وذلك بعد انتشار خبر حظر هاكان لهاندا وغمزة آرتشيل شقيقتها أيضاً عبر مواقع التواصل بعدما قامت هاندا بحظر والدته "آرزو " فور انفصالهما.
Advertisement
وكان
هاكان صابانجي
قد التقطته كاميرات الصحفيين برفقة ناز
شاهين
في أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية مما أثار الشائعات حول علاقتهما خاصة بعد مشاهدتهما سوياً في أحد مراكز التسوق.
وكانت هاندا احتفلت مؤخراً بأحدث أعمالها السينمائية "عالمين وأمنية واحدة " كشفت بتصريحاتها الأخيرة أنها تفكر في القيام بأشياء جديدة ولكن من أجلها هي فقط وتفكر جدياً في السفر للخارج لفترة طويلة من أجل التعليم لم تحدد الواجهة حتى الآن، ولكنها تفكر في الابتعاد لفترة بهدف التعليم في مجال مهنتها "التمثيل"، مشيرة إلى انها ستكتب حكايتها من جديد ".
إلى ذلك تم اختيار هاندا ضمن أجمل 10 نجمات في العالم لعام 2025 وفقا لـ
imdb
.
مواضيع ذات صلة
بالصور.. أجمل 10 شوارع في العالم لعام 2025
Lebanon 24
بالصور.. أجمل 10 شوارع في العالم لعام 2025
10/12/2025 12:29:04
10/12/2025 12:29:04
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: لطالما حلمنا بالبترون كيف ستصبح وهذه السنة نتخيل ونحلم اكثر وحلمنا أن تكون أجمل مدن العالم وهي أصبحت كلها مدينة الميلاد وعاصمة الميلاد وتنافس مدن عالمية
Lebanon 24
باسيل: لطالما حلمنا بالبترون كيف ستصبح وهذه السنة نتخيل ونحلم اكثر وحلمنا أن تكون أجمل مدن العالم وهي أصبحت كلها مدينة الميلاد وعاصمة الميلاد وتنافس مدن عالمية
10/12/2025 12:29:04
10/12/2025 12:29:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا احتفلت النجمة التركية الشهيرة هاندا أرتشيل بعيد ميلادها.. وهذا عمرها (صور)
Lebanon 24
هكذا احتفلت النجمة التركية الشهيرة هاندا أرتشيل بعيد ميلادها.. وهذا عمرها (صور)
10/12/2025 12:29:04
10/12/2025 12:29:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"أجمل فتى في العالم"... الموت يُغيّب ممثلاً بارزاً بعد صراع مع المرض (صور)
Lebanon 24
"أجمل فتى في العالم"... الموت يُغيّب ممثلاً بارزاً بعد صراع مع المرض (صور)
10/12/2025 12:29:04
10/12/2025 12:29:04
Lebanon 24
Lebanon 24
هاكان صابانجي
التركية
التركي
شاهين
تركيا
تريند
الترك
آرتشي
تابع
قد يعجبك أيضاً
هي من أصل أرمني ـ لبناني.. هل اعتزلت ايمان سركيسيان التمثيل نهائياً؟
Lebanon 24
هي من أصل أرمني ـ لبناني.. هل اعتزلت ايمان سركيسيان التمثيل نهائياً؟
04:15 | 2025-12-10
10/12/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال.. زوجة النجم السوري باسل خياط تحتفل بعيد ميلادها (صور)
Lebanon 24
بغاية الجمال.. زوجة النجم السوري باسل خياط تحتفل بعيد ميلادها (صور)
03:23 | 2025-12-10
10/12/2025 03:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
جيسيكا عازار برفقة نجم تركي شهير في أبو ظبي (فيديو)
Lebanon 24
جيسيكا عازار برفقة نجم تركي شهير في أبو ظبي (فيديو)
01:07 | 2025-12-10
10/12/2025 01:07:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"شفت فيها الموت بعيني".. إعلامية لبنانية تتحدث عن وضعها بعد سقوط سقف قاعة عليها داخل فندق (صور)
Lebanon 24
"شفت فيها الموت بعيني".. إعلامية لبنانية تتحدث عن وضعها بعد سقوط سقف قاعة عليها داخل فندق (صور)
23:44 | 2025-12-09
09/12/2025 11:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أساءت بريجيت ماكرون إلى الحركة النسوية؟
Lebanon 24
هل أساءت بريجيت ماكرون إلى الحركة النسوية؟
16:49 | 2025-12-09
09/12/2025 04:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
09:30 | 2025-12-09
09/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
12:57 | 2025-12-09
09/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
Lebanon 24
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
09:00 | 2025-12-09
09/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "أنفاق الحزب".. معهد إسرائيلي يعلنها
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "أنفاق الحزب".. معهد إسرائيلي يعلنها
12:00 | 2025-12-09
09/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي خلاصة 43 سنة... الآتي أفضل من الماضي
Lebanon 24
هذه هي خلاصة 43 سنة... الآتي أفضل من الماضي
09:01 | 2025-12-09
09/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
04:15 | 2025-12-10
هي من أصل أرمني ـ لبناني.. هل اعتزلت ايمان سركيسيان التمثيل نهائياً؟
03:23 | 2025-12-10
بغاية الجمال.. زوجة النجم السوري باسل خياط تحتفل بعيد ميلادها (صور)
01:07 | 2025-12-10
جيسيكا عازار برفقة نجم تركي شهير في أبو ظبي (فيديو)
23:44 | 2025-12-09
"شفت فيها الموت بعيني".. إعلامية لبنانية تتحدث عن وضعها بعد سقوط سقف قاعة عليها داخل فندق (صور)
16:49 | 2025-12-09
هل أساءت بريجيت ماكرون إلى الحركة النسوية؟
14:30 | 2025-12-09
قلة الصحفيات تخنق صوت نساء كمبوديا
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
10/12/2025 12:29:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
10/12/2025 12:29:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
10/12/2025 12:29:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24