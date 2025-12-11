تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

في غزة… النساء يقفن في الواجهة ويدفعن الثمن الأكبر

Lebanon 24
11-12-2025 | 02:17
أكدت وكالة "الأونروا" أن النساء العاملات في الخطوط الأمامية يتحملن عبئاً مضاعفاً في ظل الظروف الإنسانية القاسية في قطاع غزة، حيث يتداخل عملهن المهني مع مسؤولياتهن الأسرية المتزايدة وسط النزوح وانهيار الخدمات الأساسية.

وأشارت الوكالة إلى أن حملة "الأيام الستة عشر لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي" هذا العام تبرز حجم التحديات التي تواجه النساء، خصوصاً في البيئات المتضررة من الحروب.

وبحسب نائب المفوض العام للبرامج والشراكات ناتالي بوكلي، تكشف شهادات الموظفات في غزة مدى تفاقم المخاطر التي يتعرضن لها في ظل بيئات عمل غير آمنة وضغط نفسي كبير. وأظهرت دراسة حديثة أن 80٪ من الموظفات أفدن بأن أعباء عملهن تضاعفت، فيما باتت 76٪ منهن يعانين من صعوبات أكبر في أداء الأعمال المنزلية بعد النزوح وفقدان البنية التحتية.

وسلّطت الوكالة الضوء على قصص لنساء عاملات يواجهن هذه الظروف، من بينهن راوية، مديرة مركز خان يونس للتدريب، التي تحوّل مقر عملها إلى مأوى يستضيف نحو 50 ألف نازح، بينما فقدت منزلها وكانت تتقاسم غرفة ضيقة مع أفراد أسرتها. كما ظهرت مبادرات لنساء أخريات مثل هبة، التي أسست تعاونية للنسيج داخل أحد الملاجئ لتأمين دخل ودعم نفسي للنساء النازحات.

وأكدت الأونروا أن تعزيز المساواة بين الجنسين وضمان بيئات عمل آمنة ودعم نفسي وسياسات مراعية للنوع الاجتماعي يشكل ضرورة أساسية لاستجابة إنسانية فعّالة، داعيةً إلى الاستثمار في قدرات النساء بوصفهن ركيزة أساسية لصمود المجتمعات.
