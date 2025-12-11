تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
تمكين المرأة في الصومال.. آلاف الفتيات يحصلن على فرص التعليم
Lebanon 24
11-12-2025
|
03:55
تمكّن أكثر من 2,700 فتاة صومالية من الوصول إلى التعليم العالي والتدريب المهني من خلال برنامج "راجو كعابا" (بناء الأمل) المدعوم من
البنك الدولي
، ما يمكّن الجيل الجديد من المتخصصات في مجالات الصحة والتعليم والخدمة العامة.
ويهدف البرنامج إلى تزويد أكثر من 40,000 امرأة وفتاة وشاب في جميع أنحاء
الصومال
بمهارات تقنية ومهنية لتعزيز فرص العمل وريادة الأعمال، وذلك من خلال دعم التعليم العملي، وتوفير المنح الدراسية، وفرص القيادة.
إحدى المستفيدات، إلهان
علي عبد الله
من بلدة سيلغولا بولاية جالمودوغ، قالت إنها حلمت منذ طفولتها بأن تصبح ممرضة لتقديم الرعاية الصحية لمجتمعها الذي يعاني من نقص الخدمات الطبية.
وحصلت إلهان على منحة لدراسة التمريض في جامعة مودرن في غالكايو، لتصبح جزءًا من جيل جديد من الفتيات الصوماليات يسعين لإعادة بناء المجتمعات المحلية.
ويغطي البرنامج رسوم الدراسة ويوفر مواد التعلم ويربط الطلاب بشبكة من المرشدين والزملاء، ما يعزز فرص الفتيات في التعليم العالي والوظائف في القطاعات الحيوية.
وقالت إلهان: "التمريض ليس مجرد مهنة، إنه مسؤولية. نحن نتعلم ليس فقط للعلاج، بل للاستماع ومنح الأمل".
وتسعى إلهان لافتتاح
مركز صحي
تقوده نساء في بلدتها لتقديم خدمات الأمومة والطفولة في المجتمعات الريفية والمهجرة.
ويُعد برنامج "راجو كعابا" نموذجًا لتحويل حياة الفتيات وتمكين المرأة في الصومال، عبر التعليم والمهارات العملية وفرص القيادة.
