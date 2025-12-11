قصة لقاء غير متوقعة.. هكذا اجتمعت ريهام عبد الغفور بزوجها الحالي

كشفت الفنانة عن جوانب مهمة من حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية خلال ظهورها في "فضفضت أوي" مع المخرج معتز التوني، متطرقة إلى زواجها الثاني، تجاربها في الأدوار الكوميدية، ودخولها عالم تيك توك.



روت ريهام موقفًا طريفًا من بداية تعرفها على زوجها الحالي، حيث قال أحد أقاربه أثناء تصويرها لمسلسل "فارس بلا جواد": "أنا لقيت اللي أتجوزها". في ذلك الوقت كانت متزوجة ولديها طفل، بينما كان زوجها الحالي مخطوبًا، لكن بعد انفصال كل منهما جمعهما القدر بعد خمس سنوات.



كما تحدثت عن الضغط النفسي الذي شعرت به أثناء مشاركتها في الأعمال الدرامية الثقيلة، مثل مسلسل "منعطف خطر"، مؤكدة أن الجمهور يراها كشخصية جادة، بينما هي في الواقع شخص مرح يحب الضحك.



وفي جانب كوميدي، كشفت عن حماسها لفيلمها الجديد "برشامة" مع ، معتبرة التجربة تحديًا ممتعًا لأنها لا تقدم عادة أعمالًا كوميدية، وأضافت أن الشخصيات الخفيفة في الفيلم جعلت التجربة أقرب إليها.



أما عن انضمامها إلى منصة تيك توك، فأوضحت أن التجربة جاءت بالصدفة أثناء تصوير مسلسل "ظلم المصطبة" في ، حيث اقترحت مساعدتها تسجيل مقاطع خفيفة خلال إجازة قصيرة في الإسكندرية. وأشارت إلى أن المنصة ساعدتها على جانبها المرح وكسر الصورة الجادة لدى الجمهور، ما جعل متابعيها يكتشفون شخصيتها العفوية بطريقة جديدة.

Advertisement