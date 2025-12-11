تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

قصة لقاء غير متوقعة.. هكذا اجتمعت ريهام عبد الغفور بزوجها الحالي

Lebanon 24
11-12-2025 | 07:34
A-
A+
Doc-P-1453699-639010604627905628.jpeg
Doc-P-1453699-639010604627905628.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور عن جوانب مهمة من حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية خلال ظهورها في بودكاست "فضفضت أوي" مع المخرج معتز التوني، متطرقة إلى زواجها الثاني، تجاربها في الأدوار الكوميدية، ودخولها عالم تيك توك.

روت ريهام موقفًا طريفًا من بداية تعرفها على زوجها الحالي، حيث قال أحد أقاربه أثناء تصويرها لمسلسل "فارس بلا جواد": "أنا لقيت اللي أنا عايز أتجوزها". في ذلك الوقت كانت متزوجة ولديها طفل، بينما كان زوجها الحالي مخطوبًا، لكن بعد انفصال كل منهما جمعهما القدر بعد خمس سنوات.

كما تحدثت عن الضغط النفسي الذي شعرت به أثناء مشاركتها في الأعمال الدرامية الثقيلة، مثل مسلسل "منعطف خطر"، مؤكدة أن الجمهور يراها كشخصية جادة، بينما هي في الواقع شخص مرح يحب الضحك.

وفي جانب كوميدي، كشفت عن حماسها لفيلمها الجديد "برشامة" مع هشام ماجد، معتبرة التجربة تحديًا ممتعًا لأنها لا تقدم عادة أعمالًا كوميدية، وأضافت أن الشخصيات الخفيفة في الفيلم جعلت التجربة أقرب إليها.

أما عن انضمامها إلى منصة تيك توك، فأوضحت أن التجربة جاءت بالصدفة أثناء تصوير مسلسل "ظلم المصطبة" في دمنهور، حيث اقترحت مساعدتها تسجيل مقاطع خفيفة خلال إجازة قصيرة في الإسكندرية. وأشارت إلى أن المنصة ساعدتها على التعبير عن جانبها المرح وكسر الصورة الجادة لدى الجمهور، ما جعل متابعيها يكتشفون شخصيتها العفوية بطريقة جديدة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اليابان: لا تقدم متوقع في مفاوضات السلام مع روسيا حالياً
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:16:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: لا خطط حالية لعقد لقاء بين بوتين وترامب قبل نهاية العام
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:16:23 Lebanon 24 Lebanon 24
6 طرق غير متوقعة يمكن أن يؤثر بها الطقس البارد على أجسامنا
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:16:23 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوة غير متوقعة من مايكروسوفت تُغضب المستخدمين!
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 20:16:23 Lebanon 24 Lebanon 24

عبد الغفور

التعبير عن

هشام ماجد

أنا عايز

المصرية

بودكاست

دمنهور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
13:07 | 2025-12-11
Lebanon24
10:43 | 2025-12-11
Lebanon24
10:15 | 2025-12-11
Lebanon24
08:38 | 2025-12-11
Lebanon24
06:59 | 2025-12-11
Lebanon24
05:08 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24