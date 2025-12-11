تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
نجاة عروس في إيران تُسلّط الضوء على حقوق المرأة في مواجهة العنف الأسري
Lebanon 24
11-12-2025
|
23:00
تمكنت عروس إيرانية، كانت محكومًا عليها بالإعدام هذا الشهر، من النجاة بعد أن قامت عائلة زوجها بدفع مبلغ "دية" قدره حوالى 70 ألف جنيه إسترليني مقابل العفو عنها.
غولي كوهكان، البالغة من العمر 25 عامًا، كانت محتجزة في سجن غورغان منذ سبع سنوات بعد أن تم اعتقالها وهي في الثامنة عشرة بتهمة المشاركة في قتل زوجها المسيء،
علي رضا
أبيل
، في ايار 2018. وكانت محكومًا عليها بالقصاص وفق القانون
الإيراني
.
وتعرضت كوهكان، وهي عضو غير موثق في أقلية البلوش
الإيرانية
، للزواج القسري من ابن عمها في سن الثانية عشرة، وأنجبت طفلها الأول وهي في الثالثة عشرة، وتعرضت لسوء المعاملة الجسدية والنفسية لسنوات. وقد وقع الحادث أثناء محاولتها حماية ابنها البالغ من العمر خمس سنوات.
وأكد محاموها أن المبلغ الأصلي للدية قد تم تخفيضه من 10 مليارات تومان إلى 8 مليارات تومان، وتم جمعه عبر التبرعات. وأوضح مؤسس مؤسسة "
قاسم
للأطفال"
الأسترالية
، التي أطلقت حملة لجمع التبرعات، أن كوهكان تأمل في لم شملها مع ابنها بعد الإفراج عنها.
ويُذكر أن
إيران
سجلت أعلى معدلات تنفيذ الإعدامات للنساء في العالم، إذ تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 42 امرأة حتى الآن هذا العام، أغلبهن قتلن أزواجهن أو كن ضحايا للعنف الأسري أو الزواج المبكر.
