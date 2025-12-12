تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
مشهد من الأرشيف.. كيف أطلت عبلة كامل في حفل زفافها من محمود الجندي؟
Lebanon 24
12-12-2025
|
00:24
تصدرت الفنانة
المصرية
عبلة كامل محركات البحث خلال الساعات الماضية بمناسبة احتفال جمهورها بعيد ميلادها الـ65، وسط تعبير العديد عن افتقادهم لها بعد ابتعادها واعتزالها عالم الفن لسنوات.
وشهدت حياة عبلة كامل محطات مهمة، أبرزها زواجها المفاجئ من الفنان الراحل محمود الجندي عام 2003، الذي جاء بعد حياة هادئة بين عملها الفني ورعاية ابنتيها "زينب" و"فاطمة". وأقيم حفل الزفاف في أحد فنادق
الجيزة
بحضور محدود من الفنانين بينهم: صلاح السعدني، فاروق الفيشاوي، نبيل الحلفاوي، ناهد فريد
شوقي
، أحمد حلمي، منى زكي، والمخرج محمد النقلي، بالإضافة إلى المنتج أحمد السبكي وعائلة العروسين وأبناء الجندي.
ظهرت عبلة كامل في الحفل بفستان أسود بسيط من دون مكياج، بينما ارتدى زوجها جلباباً أبيض مع شال بنفس اللون. وقد كان المخرج محمد النقلي وكيلاً عنها في عقد القران، فيما شهد على مراسم الزواج الفنان
عبد العزيز
تاج والمنتج أحمد السبكي.
لم يحصل العروسان على إجازة زواج طويلة، إذ استأنفا تصوير مسلسل "حد السكين" بعد يومين فقط، وكانت الزيجة قصيرة ولم تمتد سوى لعامين، حيث قرر الجندي الانفصال بسبب انشغال عبلة الكامل
الطويل
في التصوير ونجوميتها الكبيرة، إضافة إلى شعوره بأن بعض الأدوار أُسندت له من باب المجاملة.
يذكر أن آخر أعمال عبلة كامل كان مسلسل "سلسال
الدم
" بأجزائه الخمسة، الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وشاركها فيه مجموعة من أبرز النجوم، منهم
رياض
الخولي، رامي وحيد، ضياء عبد الخالق، راندا البحيري، أميرة هاني، كريم كوجك، وماجد الشريف، من تأليف مجدي صابر وإخراج مصطفى الشال وإنتاج لؤي عبدالله.
