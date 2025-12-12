تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
من توقيع مصمّم لبناني.. هند صبري بإطلالة ملكيّة شاهدوا جمالها (صور)

Lebanon 24
12-12-2025 | 02:52
Doc-P-1454068-639011301428340937.jpg
Doc-P-1454068-639011301428340937.jpg photos 0
حصدت النجمة التونسية-المصرية هند صبري جائزة عمر الشريف في حفل "غولدن غلوب" العربي الذي أقيم على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في جدة، حيث تألّقت بفستان من مجموعة "Sheer Desire" للخياطة الراقية لخريف وشتاء 2025-2026 من تصميم المصمم اللبناني-العالمي زهير مراد.

تميز الفستان بلون البيج-الشامباني المطرّز يدوياً بالخرز الكهرماني والذهبي، واللآلئ والكريستال، وبنمط Cape Dress طويل مع ياقة عالية وكتفين مغطاة، مستوحى من العصر الذهبي لهوليوود بين ثلاثينات وأربعينيات القرن العشرين، تكريماً لنجمات السينما الكلاسيكيات مثل باربرا ستانويك وريتا هيوارث.

أكملت هند صبري إطلالتها بمجموعة مجوهرات مرصّعة بالألماس من علامة بوشرون، فيما تولى خبير التجميل مانويل لوسادا تنفيذ مكياج برونزي دافئ مع تحديد العيون وكحل أسود وماسكارا، واعتمدت مصففة الشعر دينا العويض على شينيون كلاسيكي مع فرق جانبي.
 
هند صبري في حفل غولدن غلوب بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي (إنستغرام)
 
هند صبري بتصميم زهير مراد ومجوهرات بوشرون (إنستغرام)
 
هند صبري لحظة تسلّمها جائزتها التكريميّة من سيغورني ويفر (إنستغرام)
