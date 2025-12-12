برفقة زوجها الكاتب.. تقلا شمعون تتألق بالأسود في مهرجان البحر الأحمر (صورة)

حضرت الممثلة وزوجها الكاتب فعاليات ختام مهرجان ، وتألّقت للمناسبة بفستان أسود ناعم ذي قصة انسيابية تجمع بين البساطة والفخامة.

وجاء التصميم بأسلوب الدّرابيه مع كمّ طويل من جهة واحدة، مما أضفى لمسة عصرية على الإطلالة الهادئة.



وأكملت أناقتها بمكياج ترابي ناعم وتسريحة ويفي كلاسيكية، فيما اختارت أقراطًا فضية طويلة أضافت بريقًا متوازنًا إلى اللوك.