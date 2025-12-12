تميّز بقصته الضيّقة عند الخصر.. العارضة الشهيرة نور عريضة تتألق بفستان لامع (صورة)

تألقت عارضة الأزياء في مختام مهرجان ، بفستان بلون مزيّنًا بتطريزات لامعة ودقيقة.

وجاء التصميم بقصّة ضيّقة عند الخصر مع حمّالات رفيعة، فيما انسدلت التنورة الشفافة بخيوط برّاقة تضيف حركة ناعمة إلى الإطلالة، وقد نسّقت عريضة مع اللوك تسريحة شعر مرفوعة وناعمة أبرزت ملامح وجهها، أما المكياج فجاء بلمسة برونزية مشرقة مع شفاه لامعة.