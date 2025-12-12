تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
4
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
المرأة
تميّز بقصته الضيّقة عند الخصر.. العارضة الشهيرة نور عريضة تتألق بفستان لامع (صورة)
Lebanon 24
12-12-2025
|
03:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
تألقت عارضة الأزياء
اللبنانية
نور عريضة
في مختام مهرجان
البحر الأحمر
، بفستان بلون
النيود
مزيّنًا بتطريزات لامعة ودقيقة.
وجاء التصميم بقصّة ضيّقة عند الخصر مع حمّالات رفيعة، فيما انسدلت التنورة الشفافة بخيوط برّاقة تضيف حركة ناعمة إلى الإطلالة، وقد نسّقت عريضة مع اللوك تسريحة شعر مرفوعة وناعمة أبرزت ملامح وجهها، أما المكياج فجاء بلمسة برونزية مشرقة مع شفاه لامعة.
