المرأة
بساطة وأناقة راقية.. هكذا كانت إطلالة نادين لبكي في مهرجان البحر الأحمر (صورة)
Lebanon 24
12-12-2025
|
04:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
حافظت المخرجة
اللبنانية
نادين لبكي
على ميلها لاختيار
اللون الأسود
في إطلالاتها على السجادة الحمراء، حيث ظهرت في ختام مهرجان
البحر الأحمر
بفستان كلاسيكي ضيق يبرز رشاقتها وأناقتها.
تميز الفستان المكشوف الكتفين ببساطته الخالدة التي تمنحه طابعًا راقيًا وأنيقًا يتماشى مع أي مناسبة، ونسّقته لبكي مع حقيبة لامعة ومجوهرات تضيف بريقًا ناعمًا، ما أكمل إطلالتها الكلاسيكية المميزة.
أما من ناحية الجمال، فقد اعتمدت لبكي مكياجًا ناعمًا بعيون دخانية خفيفة وأحمر شفاه لامع، مما أضفى لمسة من الأناقة الهادئة والجاذبية المتوازنة مع أسلوبها الراقي.
Advertisement
