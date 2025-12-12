تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
بقصة حورية البحر.. صبا مبارك بأسلوب عصري على السجادة الحمراء (صورة)
Lebanon 24
12-12-2025
|
04:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
تألقت الممثلة
الأردنية
صبا مبارك في ختام مهرجان
البحر الأحمر
، بفستان باللون الأزرق الفاتح من توقيع المصمم اللبناني
رامي قاضي
.
تميز الفستان بقماش
الساتان
اللامع وبقصّة
حورية
البحر، ضيّق حتى الركبتين قبل أن ينسدل في تنورة واسعة، فيما جاء الجزء العلوي بتصميم يشبه البلايزر مع ياقة محددة وأكمام طويلة، ما أضفى على الإطلالة لمسة عصرية وراقية.
أكملت صبا إطلالتها بـ مجوهرات فاخرة من كارتييه، وتسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة، بينما ارتكز مكياجها على عيون سموكي قوية وشفاه بتدرجات النيود، مما منحها مزيجًا من الأناقة الكلاسيكية والعصرية.
