بقصة حورية البحر.. صبا مبارك بأسلوب عصري على السجادة الحمراء (صورة)

تألقت الممثلة صبا مبارك في ختام مهرجان ، بفستان باللون الأزرق الفاتح من توقيع المصمم اللبناني .



تميز الفستان بقماش اللامع وبقصّة البحر، ضيّق حتى الركبتين قبل أن ينسدل في تنورة واسعة، فيما جاء الجزء العلوي بتصميم يشبه البلايزر مع ياقة محددة وأكمام طويلة، ما أضفى على الإطلالة لمسة عصرية وراقية.



أكملت صبا إطلالتها بـ مجوهرات فاخرة من كارتييه، وتسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة، بينما ارتكز مكياجها على عيون سموكي قوية وشفاه بتدرجات النيود، مما منحها مزيجًا من الأناقة الكلاسيكية والعصرية.

