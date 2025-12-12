موضة الشتاء… هيلدا خليفة تبهر جمهورها بإطلالة أنيقة

خطفت الإعلامية الأنظار، حيث ظهرت بإطلالة شتوية أنيقة أمام واجهة أحد المتاجر العالمية التي تزيّنت بعرض ضخم من الأضواء والورود الملوّنة.



وبدت ترتدي معطفاً طويلاً بلون البيج فوق ملابس شتوية رمادية، نسّقتها مع وشاح كبير وحقيبة كتف سوداء، بينما اختارت حذاءً رياضياً مريحاً لإطلالتها العفوية. وقد أثارت الصورة تفاعلاً لافتاً على منصّات التواصل الاجتماعي، نظراً لأجواء العيد النابضة في المكان.

