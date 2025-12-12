جيسي عبده تشارك جمهورها رسالة أمل وثقة بالنفس

نشرت الممثلة عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام اقتباساً يحمل رسالة إيجابية حول قوة الإيمان والتفاؤل. وجاء في المنشور: "تأتي الأفراح حين تؤمن أنها ستأتي، فإن أقداركم تُؤخذ من أهوائكم."

ويعكس هذا المنشور توجه جيسي عبده نحو نشر رسائل تحفيزية تعزز من الثقة بالنفس والأمل في .

