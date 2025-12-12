يستعرض رحلة "أم كلثوم".. فيلم "الست" يحقق إيرادات قياسية في يوميه الأول والثاني!

يواصل فيلم " " تصدّر شباك التذاكر، بعد أن جذب أكثر من 15 ألف مشاهد في يوم عرضه الأول.





ويستفيد الفيلم من إمكاناته الفنية التي برزت بوضوح في الديكور والملابس وتجسيد الحقبة الزمنية المرتبطة بقصة العمل.





وحقق الفيلم في أول يوم عرض 2 مليون و68 ألف جنيه، وفي اليوم الثاني 2 مليون و264 ألف جنيه، مع توقعات بتجاوز إيرادات 10 ملايين جنيه خلال عطلة نهاية الأسبوع.





ويتناول الفيلم الرحلة الفنية والإنسانية التي شكّلت شخصية أم كلثوم وخلّدت إرثها، حيث تقدّم منى زكي أداءً مختلفاً يضعها أمام تحدٍّ فني كبير لتجسيد شخصية تاريخية بحضور جماهيري واسع.





كما أتاحّت لقصور الثقافة مشاهدة الفيلم بأسعار مخفضة ضمن مشروع "سينما الشعب" في 9 محافظات، منها: قصر السينما بالقاهرة، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة دمنهور في البحيرة، قصر ثقافة بشمال ، قصر ثقافة نجع حمادي، قصر ثقافة قنا، سينما بالمنوفية، والمركز الثقافي بكفر الشيخ.





ويُعرض الفيلم بعدة عروض يومياً بسعر 40 جنيهاً للتذكرة. (آرم نيوز)

