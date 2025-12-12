تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
يستعرض رحلة "أم كلثوم".. فيلم "الست" يحقق إيرادات قياسية في يوميه الأول والثاني!

Lebanon 24
12-12-2025 | 12:15
Doc-P-1454328-639011645206797453.jfif
Doc-P-1454328-639011645206797453.jfif photos 0
يواصل فيلم "الست" تصدّر شباك التذاكر، بعد أن جذب أكثر من 15 ألف مشاهد في يوم عرضه الأول.


ويستفيد الفيلم من إمكاناته الفنية التي برزت بوضوح في الديكور والملابس وتجسيد الحقبة الزمنية المرتبطة بقصة العمل.


وحقق الفيلم في أول يوم عرض 2 مليون و68 ألف جنيه، وفي اليوم الثاني 2 مليون و264 ألف جنيه، مع توقعات بتجاوز إيرادات 10 ملايين جنيه خلال عطلة نهاية الأسبوع.


ويتناول الفيلم الرحلة الفنية والإنسانية التي شكّلت شخصية أم كلثوم وخلّدت إرثها، حيث تقدّم منى زكي أداءً مختلفاً يضعها أمام تحدٍّ فني كبير لتجسيد شخصية تاريخية بحضور جماهيري واسع.
 

كما أتاحّت الهيئة العامة لقصور الثقافة مشاهدة الفيلم بأسعار مخفضة ضمن مشروع "سينما الشعب" في 9 محافظات، منها: قصر السينما بالقاهرة، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة دمنهور في البحيرة، قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، قصر ثقافة نجع حمادي، قصر ثقافة قنا، سينما السادات بالمنوفية، والمركز الثقافي بكفر الشيخ.


ويُعرض الفيلم بعدة عروض يومياً بسعر 40 جنيهاً للتذكرة. (آرم نيوز) 
