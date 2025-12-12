كانا اتفقا على موعد الزفاف.. خلافات بين دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز وهذا ما قاما به

مع انتشار عن وجود خلافات بينهما، ألغى المصري كريم محمود ودينا الشربيني متابعة بعضهما عبر حساباتهم على .وأفيد عن تدخل أصدقائهما لحل هذه الخلافات خاصة أنهما كانا يتفقا على موعد حفل زفافهما وقد استعدا لتلك المناسبة حتى تفاقمت الأزمة بينهما.وكان قد تصدر الثنائي الممثل كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني التريند خلال الفترة القليلة الماضية، خبر ارتباطهما العاطفي، وطلاق كريم من زوجته مصممة الأزياء آن رفاعي.