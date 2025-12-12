تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
كانا اتفقا على موعد الزفاف.. خلافات بين دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز وهذا ما قاما به
Lebanon 24
12-12-2025
|
23:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع انتشار
أخبار
عن وجود خلافات بينهما، ألغى
الثنائي
المصري كريم محمود
عبدالعزيز
ودينا الشربيني متابعة بعضهما عبر حساباتهم على
مواقع التواصل الاجتماعي
.
وأفيد عن تدخل أصدقائهما لحل هذه الخلافات خاصة أنهما كانا يتفقا على موعد حفل زفافهما وقد استعدا لتلك المناسبة حتى تفاقمت الأزمة بينهما.
وكان قد تصدر الثنائي الممثل كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني التريند خلال الفترة القليلة الماضية، خبر ارتباطهما العاطفي، وطلاق كريم من زوجته مصممة الأزياء آن رفاعي.
Advertisement
