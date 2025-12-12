تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

كانا اتفقا على موعد الزفاف.. خلافات بين دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز وهذا ما قاما به

Lebanon 24
12-12-2025 | 23:59
A-
A+
Doc-P-1454488-639012063906798121.jpg
Doc-P-1454488-639012063906798121.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع انتشار أخبار عن وجود خلافات بينهما، ألغى الثنائي المصري كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني متابعة بعضهما عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفيد عن تدخل أصدقائهما لحل هذه الخلافات خاصة أنهما كانا يتفقا على موعد حفل زفافهما وقد استعدا لتلك المناسبة حتى تفاقمت الأزمة بينهما.

وكان قد تصدر الثنائي الممثل كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني التريند خلال الفترة القليلة الماضية، خبر ارتباطهما العاطفي، وطلاق كريم من زوجته مصممة الأزياء آن رفاعي. 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل تزوجت دينا الشربيني من كريم عبد العزيز؟ هذا ما كشفته إعلامية شهيرة
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:10:41 Lebanon 24 Lebanon 24
دينا الشربيني تتجاهل أزمة كريم محمود عبد العزيز.. وهذا ما فعلته (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:10:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب زوجة كريم محمود عبد العزيز.. "ولعت" بين دينا الشربيني ومي عمر!
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:10:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انتشار أخبار ارتباطه بدينا الشربيني.. هذا ما فعلته زوجة كريم محمود عبد العزيز (صور)
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 10:10:41 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

محمود عبد العزيز

دينا الشربيني

عبد العزيز

محمود عبد

عبدالعزيز

محمود ع

الثنائي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
02:40 | 2025-12-13
Lebanon24
01:42 | 2025-12-13
Lebanon24
23:00 | 2025-12-12
Lebanon24
16:06 | 2025-12-12
Lebanon24
15:27 | 2025-12-12
Lebanon24
13:46 | 2025-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24