19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
1
o
بشري
12
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
المرأة
برفقة والدتها.. بسمة بوسيل تؤدي مناسك العمرة (صورة)
Lebanon 24
13-12-2025
|
01:42
photos
0
قامت الفنانة المغربية
بسمة بوسيل
مؤخرا بأداء مناسك
العمرة
برفقة والدتها خديجة الرحموني.
ونشرت والدة بسمة عبر حسابها على إنستغرام صورة تجمعهما في
الكعبة
حيث ظهرتا بالعباءة البيضاء وغطاء الرأس نفسه.
وأرفقت خديجة الصورة بدعاء مؤثر لابنتها قالت فيه: "اللهم هذه ابنتي نور قلبي وسر حياتي وفرحة عمري، ارزقها الصحة والعافية وبارك في أولادها ولا تحرمني منها
يا رب
العظيم واذهب عنها كل بأس".
