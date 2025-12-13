برفقة والدتها.. بسمة بوسيل تؤدي مناسك العمرة (صورة)

قامت الفنانة المغربية مؤخرا بأداء مناسك برفقة والدتها خديجة الرحموني.



ونشرت والدة بسمة عبر حسابها على إنستغرام صورة تجمعهما في حيث ظهرتا بالعباءة البيضاء وغطاء الرأس نفسه.

وأرفقت خديجة الصورة بدعاء مؤثر لابنتها قالت فيه: "اللهم هذه ابنتي نور قلبي وسر حياتي وفرحة عمري، ارزقها الصحة والعافية وبارك في أولادها ولا تحرمني منها العظيم واذهب عنها كل بأس".