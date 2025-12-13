تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

تزوجت 3 مرات.. هل تستعد هذه الفنانة الشهيرة لزواجها الرابع؟ (صورة)

Lebanon 24
13-12-2025 | 03:47
Doc-P-1454564-639012199714790058.jpg
تم تداول فيديو قديم للفنانة المصرية بشرى تتحدث فيه عن إمكانية ارتباطها، الأمر الذي أثار حالة من الجدل لدى الجمهور لاسيما بعد انفصالها الأخير عن زوجها خالد حميدة.

وبعد انتشار الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، أكدت بشرى في بيان لها أنه "قديم"، وقالت: "أولًا الفيديو قديم، من الصيف الماضي، وانتشر وانتهى أمره، ولا أعرف لماذا تم ترويجه من جديد. وهذا الشخص مجرد صديق من شلة كبيرة بها العديد من الأصدقاء المقربين فقط، وحاليًا مفيش أي نية للارتباط بأي شخص من الأصدقاء."
 
 
 
 
 
 
 
وأشارت بشرى الى أنها دائمًا ما تعلن عن أي ارتباط رسمي بشكل واضح وصريح للجمهور، مؤكدة أنها لا تتحمل مسؤولية الشائعات والتصرفات التي لا تصدر عنها.

وأضافت: "أعتقد أنا بعد ثلاث زيجات، الناس استوعبت أني لما يكون في ارتباط رسمي بعلن والناس كلها بتعرف. أنا غير مسئولة عن تصرفات المعجبين، أنا فقط مسؤولة عن ما يصدر مني".


إعلامي لبناني يكشف عن زواج فنانة شهيرة من رجل أعمال معروف (صورة)
هل تزوجت دينا الشربيني من كريم عبد العزيز؟ هذا ما كشفته إعلامية شهيرة
فنان شهير يُفاجئ الجمهور بزواجه للمرة الثالثة (صور)
عريسها اعتنق الإسلام.. فنانة شهيرة ستتزوج باحتفالين في مصر وايطاليا وتكشف الموعد (صورة)
