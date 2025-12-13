تزوجت 3 مرات.. هل تستعد هذه الفنانة الشهيرة لزواجها الرابع؟ (صورة)

تم تداول فيديو قديم للفنانة بشرى تتحدث فيه عن إمكانية ارتباطها، الأمر الذي أثار حالة من الجدل لدى الجمهور لاسيما بعد انفصالها الأخير عن زوجها .



وبعد انتشار الفيديو عبر مؤخرا، أكدت بشرى في بيان لها أنه "قديم"، وقالت: "أولًا الفيديو قديم، من الصيف الماضي، وانتشر وانتهى أمره، ولا أعرف لماذا تم ترويجه من جديد. وهذا الشخص مجرد صديق من شلة كبيرة بها العديد من الأصدقاء المقربين فقط، وحاليًا مفيش أي نية للارتباط بأي شخص من الأصدقاء."

وأشارت بشرى الى أنها دائمًا ما أي ارتباط رسمي بشكل واضح وصريح للجمهور، مؤكدة أنها لا تتحمل مسؤولية الشائعات والتصرفات التي لا تصدر عنها.



وأضافت: "أعتقد أنا بعد ثلاث زيجات، الناس استوعبت أني لما يكون في ارتباط رسمي بعلن والناس كلها بتعرف. أنا غير مسئولة عن تصرفات المعجبين، أنا فقط مسؤولة عن ما يصدر مني".



