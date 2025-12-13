تعتبرها والدتها الثانية.. ابنة تامر حسني توجه رسالة لطليقة كريم محمود عبد العزيز (صورة)

بمناسبة عيد ميلادها، وجهت تاليا ابنة الفنان والفنانة النغربية رسالة إلى مصممة الآزياء آن طليقة الفنان كريم ، مشيرة فيها إلى انها تعتبرها والدتها الثانية.



وكتبت تاليا عبر حسابها على قائلة: " لمن أعتبرها أمي الثانية، يا ألطف إنسانة وامرأة قوية، أنتِ لستِ فقط أم صديقتي المقربة، بل أنتِ فرد من عائلتي، كلنا نحبكِ كثيراً، وحبكِ ونصائحكِ تعني لي الكثير، أنا ممتنة جداً لوجودكِ في حياتي، وكلما احتجت إليكِ كنتِ دائماً موجودة، وأتمنى أن يجلب لكِ هذا اليوم من السعادة ما تجلبينه لكل من حولكِ، أحبكِ يا أنونا".

وردت آن الرفاعي على رسالة تاليا وكتبت: "هذه الرسالة تعني لي الكثير، شكرًا لكِ على حبكِ وقلبكِ وروحكِ الجميلة. أنا محظوظة جدًا بوجودكِ في حياتي يا ابنتي الرابعة.. أحبكِ".



