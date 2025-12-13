تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة
تعتبرها والدتها الثانية.. ابنة تامر حسني توجه رسالة لطليقة كريم محمود عبد العزيز (صورة)
Lebanon 24
13-12-2025
|
04:46
photos
بمناسبة عيد ميلادها، وجهت تاليا ابنة الفنان
تامر حسني
والفنانة النغربية
بسمة بوسيل
رسالة إلى مصممة الآزياء آن
الرفاعي
طليقة الفنان كريم
محمود عبد العزيز
، مشيرة فيها إلى انها تعتبرها والدتها الثانية.
وكتبت تاليا عبر حسابها على
انستغرام
قائلة: "
عيد ميلاد سعيد
لمن أعتبرها أمي الثانية، يا ألطف إنسانة وامرأة قوية، أنتِ لستِ فقط أم صديقتي المقربة، بل أنتِ فرد من عائلتي، كلنا نحبكِ كثيراً، وحبكِ ونصائحكِ تعني لي الكثير، أنا ممتنة جداً لوجودكِ في حياتي، وكلما احتجت إليكِ كنتِ دائماً موجودة، وأتمنى أن يجلب لكِ هذا اليوم من السعادة ما تجلبينه لكل من حولكِ، أحبكِ يا أنونا".
وردت آن الرفاعي على رسالة تاليا وكتبت: "هذه الرسالة تعني لي الكثير، شكرًا لكِ على حبكِ وقلبكِ
الطيب
وروحكِ الجميلة. أنا محظوظة جدًا بوجودكِ في حياتي يا ابنتي الرابعة.. أحبكِ".
