تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

المرأة

تعتبرها والدتها الثانية.. ابنة تامر حسني توجه رسالة لطليقة كريم محمود عبد العزيز (صورة)

Lebanon 24
13-12-2025 | 04:46
A-
A+
Doc-P-1454590-639012233779360152.jpg
Doc-P-1454590-639012233779360152.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بمناسبة عيد ميلادها، وجهت تاليا ابنة الفنان تامر حسني والفنانة النغربية بسمة بوسيل رسالة إلى مصممة الآزياء آن الرفاعي طليقة الفنان كريم محمود عبد العزيز، مشيرة فيها إلى انها تعتبرها والدتها الثانية.

وكتبت تاليا عبر حسابها على انستغرام قائلة: "عيد ميلاد سعيد لمن أعتبرها أمي الثانية، يا ألطف إنسانة وامرأة قوية، أنتِ لستِ فقط أم صديقتي المقربة، بل أنتِ فرد من عائلتي، كلنا نحبكِ كثيراً، وحبكِ ونصائحكِ تعني لي الكثير، أنا ممتنة جداً لوجودكِ في حياتي، وكلما احتجت إليكِ كنتِ دائماً موجودة، وأتمنى أن يجلب لكِ هذا اليوم من السعادة ما تجلبينه لكل من حولكِ، أحبكِ يا أنونا".
 
 
 
 
 
 
وردت آن الرفاعي على رسالة تاليا وكتبت: "هذه الرسالة تعني لي الكثير، شكرًا لكِ على حبكِ وقلبكِ الطيب وروحكِ الجميلة. أنا محظوظة جدًا بوجودكِ في حياتي يا ابنتي الرابعة.. أحبكِ".


Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد أنباء عن علاقة تجمع والدها بدينا الشربيني.. ابنة كريم محمود عبد العزيز تُهاجمها وما علاقة روبي؟
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:29:25 Lebanon 24 Lebanon 24
دينا الشربيني تتجاهل أزمة كريم محمود عبد العزيز.. وهذا ما فعلته (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:29:25 Lebanon 24 Lebanon 24
لا تزال "على ذمته".. محامي زوجة كريم محمود عبد العزيز يكشف مُفاجآت جديدة بشأن انفصالهما
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:29:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انفصال كريم محمود عبد العزيز.. طلاق جديد في الوسط الفني المصري؟ (صور)
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 14:29:25 Lebanon 24 Lebanon 24

محمود عبد العزيز

عيد ميلاد سعيد

بسمة بوسيل

عبد العزيز

ميلاد سعيد

محمود عبد

تامر حسني

انستغرام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
Lebanon24
06:48 | 2025-12-13
Lebanon24
05:54 | 2025-12-13
Lebanon24
03:47 | 2025-12-13
Lebanon24
02:40 | 2025-12-13
Lebanon24
01:42 | 2025-12-13
Lebanon24
23:59 | 2025-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24