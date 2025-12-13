تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
5
o
بشري
11
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
المرأة
تزوّجت من طيّار... فنانة تدخل القفص الذهبيّ بشكلٍ مفاجىء في دبي
Lebanon 24
13-12-2025
|
06:48
احتفلت الفنانة
التونسية
دارين حداد
بزفافها بشكلٍ مفاجىء، على شاب من خارج الوسط الفني يعمل طياراً، في مدينة دبي.
وجرى الإحتفال وسط أجواء هادئة، بعد فترة خطوبة قصيرة حرصت خلالها حداد على إبعاد حياتها الشخصية عن الأضواء.
