تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
5
o
بشري
11
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
مفاجأة في حادثة وفاة فنانة تركيّة شهيرة... توجيه الإتّهام لشخص غير متوقّع!
Lebanon 24
13-12-2025
|
07:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
فجّرت سلطانة نور، صديقة تويان إبنة الفنانة
التركية
الراحلة غول توت المعروفة بـ"غوللو"، مفاجأة جديدة في حادثة سقوط الفنانة من نافذة غرفتها في الطابق الخامس.
وقالت سلطانة نور، إنّ تويان هي من دفعت والدتها، بينما نفت الإبنة الإتّهامات الموجّهة إليها.
وأعلن فريق الدفاع عن الابنة المتهمة بقتل والدتها، انسحاب من الدفاع عنها بعد أن باتت الشكوك تحيط بها عقب اعتقالها الأسبوع الماضي من قبل الشرطة خشية مغادرتها البلاد. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"ولادي مستهدفين".. فنانة شهيرة تُفجر مفاجأة بعد تعرّض ابنتها لحادث سير
Lebanon 24
"ولادي مستهدفين".. فنانة شهيرة تُفجر مفاجأة بعد تعرّض ابنتها لحادث سير
13/12/2025 18:10:35
13/12/2025 18:10:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة تُفجّر مفاجأة كبيرة عن وفاة سعاد حسني: صديقتها قتلتها
Lebanon 24
فنانة تُفجّر مفاجأة كبيرة عن وفاة سعاد حسني: صديقتها قتلتها
13/12/2025 18:10:35
13/12/2025 18:10:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر وفاة فنان تركيّ شهير يُثير ضجّة... هذه حقيقته
Lebanon 24
خبر وفاة فنان تركيّ شهير يُثير ضجّة... هذه حقيقته
13/12/2025 18:10:35
13/12/2025 18:10:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاية غير متوقعة.. وفاة شخصية رياضية معروفة في السجن! (صورة)
Lebanon 24
نهاية غير متوقعة.. وفاة شخصية رياضية معروفة في السجن! (صورة)
13/12/2025 18:10:35
13/12/2025 18:10:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ارم نيوز
التركية
توت ⚔️
التركي
الترك
تركي
ما ن
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد زواجها بعيداً عن الإعلام... صورٌ تنتشر للفنانة دارين حداد مع عريسها هذه هويّته
Lebanon 24
بعد زواجها بعيداً عن الإعلام... صورٌ تنتشر للفنانة دارين حداد مع عريسها هذه هويّته
10:28 | 2025-12-13
13/12/2025 10:28:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوّجت من طيّار... فنانة تدخل القفص الذهبيّ بشكلٍ مفاجىء في دبي
Lebanon 24
تزوّجت من طيّار... فنانة تدخل القفص الذهبيّ بشكلٍ مفاجىء في دبي
06:48 | 2025-12-13
13/12/2025 06:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... إبنة ترامب برفقة إبنها اللبنانيّ في البيت الأبيض
Lebanon 24
بالصور... إبنة ترامب برفقة إبنها اللبنانيّ في البيت الأبيض
05:54 | 2025-12-13
13/12/2025 05:54:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تعتبرها والدتها الثانية.. ابنة تامر حسني توجه رسالة لطليقة كريم محمود عبد العزيز (صورة)
Lebanon 24
تعتبرها والدتها الثانية.. ابنة تامر حسني توجه رسالة لطليقة كريم محمود عبد العزيز (صورة)
04:46 | 2025-12-13
13/12/2025 04:46:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. هل تستعد هذه الفنانة الشهيرة لزواجها الرابع؟ (صورة)
Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. هل تستعد هذه الفنانة الشهيرة لزواجها الرابع؟ (صورة)
03:47 | 2025-12-13
13/12/2025 03:47:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
Lebanon 24
لجميع مشتركي "ألفا"... إليكم هذا البيان
11:16 | 2025-12-12
12/12/2025 11:16:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يغيّب النائب غسان سكاف
Lebanon 24
الموت يغيّب النائب غسان سكاف
00:53 | 2025-12-13
13/12/2025 12:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عائدة.. منخفض جديد مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار عائدة.. منخفض جديد مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان في هذا الموعد
03:59 | 2025-12-13
13/12/2025 03:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء عمله على متن الباخرة.. وفاة "إبراهيم" إثر وعكة صحية مفاجئة (صورة)
Lebanon 24
أثناء عمله على متن الباخرة.. وفاة "إبراهيم" إثر وعكة صحية مفاجئة (صورة)
15:10 | 2025-12-12
12/12/2025 03:10:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قمار تحت الأرض يُكشف.. ومداهمة خاطفة تُنهي اللعبة في قلب بيروت!
Lebanon 24
قمار تحت الأرض يُكشف.. ومداهمة خاطفة تُنهي اللعبة في قلب بيروت!
01:45 | 2025-12-13
13/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
10:28 | 2025-12-13
بعد زواجها بعيداً عن الإعلام... صورٌ تنتشر للفنانة دارين حداد مع عريسها هذه هويّته
06:48 | 2025-12-13
تزوّجت من طيّار... فنانة تدخل القفص الذهبيّ بشكلٍ مفاجىء في دبي
05:54 | 2025-12-13
بالصور... إبنة ترامب برفقة إبنها اللبنانيّ في البيت الأبيض
04:46 | 2025-12-13
تعتبرها والدتها الثانية.. ابنة تامر حسني توجه رسالة لطليقة كريم محمود عبد العزيز (صورة)
03:47 | 2025-12-13
تزوجت 3 مرات.. هل تستعد هذه الفنانة الشهيرة لزواجها الرابع؟ (صورة)
02:40 | 2025-12-13
تجريد ملكة جمال من لقبها.. إليكم السبب
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
13/12/2025 18:10:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
13/12/2025 18:10:35
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
13/12/2025 18:10:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24