مفاجأة في حادثة وفاة فنانة تركيّة شهيرة... توجيه الإتّهام لشخص غير متوقّع!

فجّرت سلطانة نور، صديقة تويان إبنة الفنانة الراحلة غول توت المعروفة بـ"غوللو"، مفاجأة جديدة في حادثة سقوط الفنانة من نافذة غرفتها في الطابق الخامس.

وقالت سلطانة نور، إنّ تويان هي من دفعت والدتها، بينما نفت الإبنة الإتّهامات الموجّهة إليها.

وأعلن فريق الدفاع عن الابنة المتهمة بقتل والدتها، انسحاب من الدفاع عنها بعد أن باتت الشكوك تحيط بها عقب اعتقالها الأسبوع الماضي من قبل الشرطة خشية مغادرتها البلاد. (ارم نيوز)