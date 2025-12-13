تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
المرأة

هل تدهورت حالة عبلة كامل الصحية؟

Lebanon 24
13-12-2025 | 14:06
Doc-P-1454790-639012569946269366.png
Doc-P-1454790-639012569946269366.png photos 0
نفى نقيب المهن التمثيلية المصري أشرف زكي صحة الصور المتداولة على مواقع التواصل، والتي زعمت تدهور الحالة الصحية للفنانة القديرة عبلة كامل داخل المستشفى، مؤكداً أن الأخيرة بصحة جيدة وأن الصورة مفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأضاف زكي في تصريحات لقناة محلية أن التردد على المستشفيات أمر طبيعي ويحدث مع الجميع، داعياً الجمهور لعدم الانسياق وراء الشائعات. وأوضح أن التواصل مع عبلة كامل مستمر، وأنها تتمتع بصحة جيدة.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات لرعاية كبار الفنانين وأعضاء نقابة المهن التمثيلية على نفقة الدولة، لضمان تقديم الرعاية الصحية الكاملة للرموز الفنية التي ساهمت في تشكيل الوجدان العربي، مثلما حدث مع الفنان محمد صبحي والموسيقار عمر خيرت.

وتعد عبلة كامل من أبرز أيقونات الدراما المصرية، واشتهرت بأدوارها العفوية والصادقة، ومن أبرز أعمالها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" مع نور الشريف، وأفلام مثل "الطوفان" و"ريا وسكينة". وقد اعتزلت الفن تدريجياً بعد ارتداء الحجاب عام 2005 وابتعدت عن الأضواء منذ 2010، مفضلة حياة هادئة خاصة، مع نفي متكرر للشائعات المتعلقة بصحتها. (روسيا اليوم)
