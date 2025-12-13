هل تدهورت حالة عبلة كامل الصحية؟

نفى نقيب المهن التمثيلية المصري أشرف زكي صحة الصور المتداولة على مواقع التواصل، والتي زعمت تدهور الحالة الصحية للفنانة القديرة عبلة كامل داخل المستشفى، مؤكداً أن الأخيرة بصحة جيدة وأن الصورة مفبركة باستخدام .



وأضاف زكي في تصريحات لقناة محلية أن التردد على المستشفيات أمر طبيعي ويحدث مع الجميع، داعياً الجمهور لعدم الانسياق وراء الشائعات. وأوضح أن التواصل مع عبلة كامل مستمر، وأنها تتمتع بصحة جيدة.



وأشار إلى أن أصدر توجيهات لرعاية كبار الفنانين وأعضاء على نفقة الدولة، لضمان تقديم الرعاية الصحية الكاملة للرموز الفنية التي ساهمت في تشكيل الوجدان العربي، مثلما حدث مع الفنان محمد صبحي والموسيقار عمر خيرت.



وتعد عبلة كامل من أبرز أيقونات الدراما ، واشتهرت بأدوارها العفوية والصادقة، ومن أبرز أعمالها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" مع نور الشريف، وأفلام مثل "الطوفان" و"ريا وسكينة". وقد اعتزلت الفن تدريجياً بعد ارتداء الحجاب عام 2005 وابتعدت عن الأضواء منذ 2010، مفضلة حياة هادئة خاصة، مع نفي متكرر للشائعات المتعلقة بصحتها. (روسيا اليوم)

