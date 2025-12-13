تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
8
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
هل تدهورت حالة عبلة كامل الصحية؟
Lebanon 24
13-12-2025
|
14:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفى نقيب المهن التمثيلية المصري أشرف زكي صحة الصور المتداولة على مواقع التواصل، والتي زعمت تدهور الحالة الصحية للفنانة القديرة عبلة كامل داخل المستشفى، مؤكداً أن الأخيرة بصحة جيدة وأن الصورة مفبركة باستخدام
الذكاء الاصطناعي
.
وأضاف زكي في تصريحات لقناة محلية أن التردد على المستشفيات أمر طبيعي ويحدث مع الجميع، داعياً الجمهور لعدم الانسياق وراء الشائعات. وأوضح أن التواصل مع عبلة كامل مستمر، وأنها تتمتع بصحة جيدة.
وأشار إلى أن
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أصدر توجيهات لرعاية كبار الفنانين وأعضاء
نقابة المهن التمثيلية
على نفقة الدولة، لضمان تقديم الرعاية الصحية الكاملة للرموز الفنية التي ساهمت في تشكيل الوجدان العربي، مثلما حدث مع الفنان محمد صبحي والموسيقار عمر خيرت.
وتعد عبلة كامل من أبرز أيقونات الدراما
المصرية
، واشتهرت بأدوارها العفوية والصادقة، ومن أبرز أعمالها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" مع نور الشريف، وأفلام مثل "الطوفان" و"ريا وسكينة". وقد اعتزلت الفن تدريجياً بعد ارتداء الحجاب عام 2005 وابتعدت عن الأضواء منذ 2010، مفضلة حياة هادئة خاصة، مع نفي متكرر للشائعات المتعلقة بصحتها. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عبلة كامل تردّ على شائعات احتياجها للعلاج
Lebanon 24
عبلة كامل تردّ على شائعات احتياجها للعلاج
14/12/2025 09:34:59
14/12/2025 09:34:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة فنية في انتظار عشّاق عبلة كامل؟
Lebanon 24
مفاجأة فنية في انتظار عشّاق عبلة كامل؟
14/12/2025 09:34:59
14/12/2025 09:34:59
Lebanon 24
Lebanon 24
من نجوى فؤاد إلى عبلة كامل… قائمة فنانين شملتهم رعاية السيسي
Lebanon 24
من نجوى فؤاد إلى عبلة كامل… قائمة فنانين شملتهم رعاية السيسي
14/12/2025 09:34:59
14/12/2025 09:34:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد من الأرشيف.. كيف أطلت عبلة كامل في حفل زفافها من محمود الجندي؟
Lebanon 24
مشهد من الأرشيف.. كيف أطلت عبلة كامل في حفل زفافها من محمود الجندي؟
14/12/2025 09:34:59
14/12/2025 09:34:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عبد الفتاح السيسي
نقابة المهن التمثيلية
عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح
الذكاء الاصطناعي
روسيا اليوم
عبد الفتاح
المصرية
تابع
قد يعجبك أيضاً
تفاصيل جديدة في قضية وفاء موصللي داخل مطار بيروت
Lebanon 24
تفاصيل جديدة في قضية وفاء موصللي داخل مطار بيروت
01:38 | 2025-12-14
14/12/2025 01:38:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عبلة كامل تردّ على شائعات احتياجها للعلاج
Lebanon 24
عبلة كامل تردّ على شائعات احتياجها للعلاج
01:07 | 2025-12-14
14/12/2025 01:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مقتل خنساء المجاهد… جدل حول قرار يخص الأنشطة النسائية
Lebanon 24
بعد مقتل خنساء المجاهد… جدل حول قرار يخص الأنشطة النسائية
00:30 | 2025-12-14
14/12/2025 12:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة: مشهد من فيلم "الست" حول سيرة أم كلثوم يثير جدلًا واسعًا
Lebanon 24
بالصورة: مشهد من فيلم "الست" حول سيرة أم كلثوم يثير جدلًا واسعًا
23:00 | 2025-12-13
13/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما موقف ليلى أحمد زاهر من الأمومة بعد زواجها؟
Lebanon 24
ما موقف ليلى أحمد زاهر من الأمومة بعد زواجها؟
16:40 | 2025-12-13
13/12/2025 04:40:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار عائدة.. منخفض جديد مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار عائدة.. منخفض جديد مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان في هذا الموعد
03:59 | 2025-12-13
13/12/2025 03:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تستبق الأعياد بمحاصرة لبنان بالنار والبارود
Lebanon 24
إسرائيل تستبق الأعياد بمحاصرة لبنان بالنار والبارود
09:01 | 2025-12-13
13/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يمكن لهذه الدولة الخليجية أن تساعد لبنان؟
Lebanon 24
كيف يمكن لهذه الدولة الخليجية أن تساعد لبنان؟
10:30 | 2025-12-13
13/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التهديد الإسرائيليّ... هذا ما تشهده بلدة يانوح الآن
Lebanon 24
بعد التهديد الإسرائيليّ... هذا ما تشهده بلدة يانوح الآن
10:55 | 2025-12-13
13/12/2025 10:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بين الاحتواء والتصعيد.. برّي يفتح نافذة في واشنطن قبل الانفجار
Lebanon 24
بين الاحتواء والتصعيد.. برّي يفتح نافذة في واشنطن قبل الانفجار
11:00 | 2025-12-13
13/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
01:38 | 2025-12-14
تفاصيل جديدة في قضية وفاء موصللي داخل مطار بيروت
01:07 | 2025-12-14
عبلة كامل تردّ على شائعات احتياجها للعلاج
00:30 | 2025-12-14
بعد مقتل خنساء المجاهد… جدل حول قرار يخص الأنشطة النسائية
23:00 | 2025-12-13
بالصورة: مشهد من فيلم "الست" حول سيرة أم كلثوم يثير جدلًا واسعًا
16:40 | 2025-12-13
ما موقف ليلى أحمد زاهر من الأمومة بعد زواجها؟
15:07 | 2025-12-13
بالفيديو: ياسمين عبد العزيز تهرب من نعامة على الهواء مباشرة
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
14/12/2025 09:34:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
14/12/2025 09:34:59
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
14/12/2025 09:34:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24