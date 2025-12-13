تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المرأة

ما موقف ليلى أحمد زاهر من الأمومة بعد زواجها؟

Lebanon 24
13-12-2025 | 16:40
على هامش مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2025 بدورته الخامسة، تحدثت الفنانة ليلى أحمد زاهر لموقع ET بالعربي عن تطلعاتها الشخصية والفنية، كاشفة موقفها من تجربة الأمومة، ورأيها في المسلسلات المعربة التي تحظى بمتابعة واسعة.

وأكدت ليلى أنها تتمنى خوض تجربة الأمومة في المستقبل، لكنها ترى أن لكل مرحلة توقيتها المناسب، قائلة: "أكيد بحب أكون أم، بس كل شيء بيجي بوقته، ولما يحصل هعرف الناس كلها".

وأعربت عن إعجابها الكبير بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، واصفة إياه بالحدث الضخم والمشرّف، كما تحدثت عن حبها لمدينة جدة التي تزورها باستمرار، سواء لأداء العمرة أو لوجود صديقات لوالدتها فيها. وعن غياب زوجها الفنان والمنتج هشام جمال عن المهرجان، أوضحت أنه منشغل بتحضير عدد من الأعمال الفنية.

وفي ما يخص أعمالها الفنية، كشفت ليلى عن مشاركتها في مسلسل جديد بعنوان "العند"، يجمعها بالفنان أحمد حاتم والنجمة مرام علي، مشيدة بأداء الأخيرة في مسلسل "سلمى"، الذي يتصدر الترند، ومؤكدة متابعتها للعمل إلى جانب والدتها مدربة التمثيل هدى زاهر. كما أبدت انفتاحها على المشاركة في المسلسلات المعربة في حال وجدت الدور المناسب.

يُذكر أن ليلى أحمد زاهر كانت قد احتفلت بزفافها في 23 نيسان الماضي، في حفل ضخم أُقيم بمنطقة هرم سقارة، بحضور نخبة من نجوم الفن الذين حرصوا على مشاركة العروسين فرحتهما.
