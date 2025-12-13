ما موقف ليلى أحمد زاهر من الأمومة بعد زواجها؟

على هامش مشاركتها في مهرجان السينمائي الدولي 2025 بدورته الخامسة، تحدثت الفنانة ليلى لموقع ET بالعربي عن تطلعاتها الشخصية والفنية، كاشفة موقفها من تجربة الأمومة، ورأيها في المسلسلات المعربة التي تحظى بمتابعة واسعة.



وأكدت ليلى أنها تتمنى خوض تجربة الأمومة في ، لكنها ترى أن لكل مرحلة توقيتها المناسب، قائلة: "أكيد بحب أكون أم، بس كل شيء بوقته، ولما يحصل هعرف الناس كلها".



وأعربت عن إعجابها الكبير بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، واصفة إياه بالحدث الضخم والمشرّف، كما تحدثت عن حبها لمدينة جدة التي تزورها باستمرار، سواء لأداء أو لوجود صديقات لوالدتها فيها. وعن غياب زوجها الفنان والمنتج عن المهرجان، أوضحت أنه منشغل بتحضير عدد من الأعمال الفنية.



وفي ما يخص أعمالها الفنية، كشفت ليلى عن مشاركتها في مسلسل جديد بعنوان "العند"، يجمعها بالفنان والنجمة ، مشيدة بأداء الأخيرة في مسلسل "سلمى"، الذي يتصدر ، ومؤكدة متابعتها للعمل إلى جانب والدتها مدربة التمثيل هدى زاهر. كما أبدت انفتاحها على المشاركة في المسلسلات المعربة في حال وجدت الدور المناسب.



يُذكر أن زاهر كانت قد احتفلت بزفافها في 23 نيسان الماضي، في حفل ضخم أُقيم بمنطقة هرم ، بحضور نخبة من نجوم الفن الذين حرصوا على مشاركة العروسين فرحتهما.

